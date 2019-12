Tabs: Korn "A.D.I.D.A.S."

USER-SUBMITTED TAB

Artist: Korn

Song: "A.D.I.D.A.S."

Album: Life is Peachy

BEND HALF - ^

BEND FULL - F

HAMMER ON - H

PULL OFF - P

RIFF #1

W/ FLANGER

D--^^--^---^^--^-^--|

A--000000--00000-0--|

F--333333--33333-3--|

D-------------------|

A-------------------|

D---------------0---|

A---------------0---|

RIFF #2

W/ HEAVY DISTORTION

D-----------------------------------|

A-----------------------------------|

F-----------------------------------|

D-----------------------------------|

A-----------------------------------|

D--5h7p5-0-3--1-0-1-0----5h7p5-0-3--|

A--5h7p5-0-3--1-0-1-0----5h7p5-0-3--|

RIFF #3

W/ HEAVY DISTORTION

D------------------------------------------|

A------------------------------------------|

F------------------------------------------|

D------------------------------------------|

A------------------------------------------|

D--5h7p5-0-3--1-0-1-0----5h7p5-0-3--1-0-1--|

A--5h7p5-0-3--1-0-1-0----5H7P5-0-3--1-0-1--|

RIFF #4

W/ DISTORTION, CHORUS, & DELAY

D---------------------------------------|

A---------------------------------------|

F---------------------------------------|

D-----2--1-----1h2p1-----1-----1-4h5p4--|

A---------------------------------------|

D---------------------------------------|

A--0--------0---------1-----1-----------|

RIFF #5

W/ CHORUS & DELAY

D---------------------------------------|

A---------------------------------------|

F---------------------------------------|

D-----2--1-----1h2p1-----1-----1-4h5p4--|

A---------------------------------------|

D---------------------------------------|

A--0--------0---------1-----1-----------|

RIFF #6

W/ HEAVY DISTORTION

D---------------------------|

A---------------------------|

F---------------------------|

D---------------------------|

A---------------------------|

D--1-0--1-0--1-0-1-1H3P1-0--|

A--1-0--1-0--1-0-1-1H3P1-0--|

SONGFLOW

RIFF #1 (6X)

RIFF #2 (1X)

RIFF #1 (4X)

RIFF #3 (1x)

RIFF #4 (4X)

RIFF #5 (4X)

RIFF #6 (4X)

RIFF #4 (8X)