Tabs: Metallica "Call Of Ktulu"

Artist: Metallica

Song: "Call Of Ktulu"

Album: Ride The Lightning

D#||-----5--------------5-----|-----5--------------5-----| A#||-----------6-----5-----6--|-----------6-----5-----6--| F#||--------7-----------------|--------7-----------------| C#||--0-----------7-----------|--0-----------7-----------| G#||--------------------------|--------------------------| D#||--------------------------|--------------------------| -----6--------------6-----|-----6--------------6-----| -----------6-----------6--|-----------6-----------6--| --------7--------9--------|--------7--------9--------| --0-----------8-----------|--0-----------8-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----8---------------8-----|-----8---------------8-----| -----------8------------8--|-----------8------------8--| --------9---------9--------|--------9---------9--------| --0-----------10-----------|--0-----------10-----------| ---------------------------|---------------------------| ---------------------------|---------------------------| -----5--------------5-----|-----5--------------5-----| -----------6-----5-----6--|-----------6-----------6--| --------7-----------------|--------7--------7--------| --0-----------7-----------|--0-----------7-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----5--------------5-----|-----5--------------5-----| -----------6-----5-----6--|-----------6-----5-----6--| --------7-----------------|--------7-----------------| --0-----------7-----------|--0-----------7-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----6--------------6-----|-----6--------------6-----| -----------6-----------6--|-----------6-----------6--| --------7--------9--------|--------7--------9--------| --0-----------8-----------|--0-----------8-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----8---------------8-----|-----8---------------8-----| -----------8------------8--|-----------8------------8--| --------9---------9--------|--------9---------9--------| --0-----------10-----------|--0-----------10-----------| ---------------------------|---------------------------| ---------------------------|---------------------------| -----5--------------5-----|-------------------||---------------0-----------| -----------6-----5-----5--|--6----------------||------------0-----0--------| --------7-----------------|-------------------||*--------5-----------5-----| --0-----------7-----------|--0----------------||*-----7--------------------| --------------------------|-------------------||---0--------------------7--| --------------------------|-------------------||---------------------------| 3x --------------0------------||------------1-----------1--| -----------0-----0---------||---------3-----------3-----| --------5-----------5-----*||*-----2-----------3--------| -----7-----------------7--*||*--0-----------0-----------| --6------------------------||---------------------------| ---------------------------||---------------------------| 3x -----------1-----------5---||---------------0-----------| --------3-----------3------||------------0-----0--------| -----4-----------5--------*||*--------5-----------5-----| --0-----------0-----------*||*-----7--------------------| ---------------------------||---0--------------------7--| ---------------------------||---------------------------| 3x --------------0------------||------------1-----------1--| -----------0-----0---------||---------3-----------3-----| --------5-----------5-----*||*-----2-----------3--------| -----7-----------------7--*||*--0-----------0-----------| --6------------------------||---------------------------| ---------------------------||---------------------------| 2x -----------1-----------5---||-----------1-----------1--| --------3-----------3------||--------3-----------3-----| -----4-----------5--------*||-----2-----------3--------| --0-----------0-----------*||--0-----------0-----------| ---------------------------||--------------------------| ---------------------------||--------------------------| -----------1-----------5--|--------------0-----------| --------3-----------3-----|-----------0-----0--------| -----4-----------5--------|--------5-----------5-----| --0-----------0-----------|-----7--------------------| --------------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|-----------1-----------1--| -----------0-----0--------|--------3-----------3-----| --------5-----------5-----|-----2-----------3--------| -----7-----------------7--|--0-----------0-----------| --6-----------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|--------------0-----------| --------3-----------3-----|-----------0-----0--------| -----4-----------5--------|--------5-----------5-----| --0-----------0-----------|-----7--------------------| --------------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|-----------1-----------1--| -----------0-----0--------|--------3-----------3-----| --------5-----------5-----|-----2-----------3--------| -----7-----------------7--|--0-----------0-----------| --6-----------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|--------------------------| --------3-----------3-----|--------------------------| -----4-----------5--------|--------------------------| --0-----------0-----------|-----------5--5--5--5--9--| --------------------------|--7--7--7--5--7--5--7--7--| --------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --8--8--8--8--8--8--9--11--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------5--5--5--5--9--| --------------------------|--7--7--7--5--7--5--7--7--| --------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --8--8--8--8--8--8--9--11--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------|-------------------------| --------------------------|--------------------------|-------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--------------------------|-------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|--3----------------------| --------------------------|--2-----------0-----2--3--|--3-----------0---2---3--| --------------------------|--0--0--0--0-----0--------|--1--1--1--1-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --4-----------------------|-------------------------|--------------------------| --4-----------0-----2--3--|--5-----------3---2------|--2-----------0-----2--3--| --2--2--2--2-----0--------|--3--3--3--3----------3--|--0--0--0--0-----0--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --3----------------------|--4-----------------------|-------------------------| --3-----------0---2---3--|--4-----------0-----2--3--|--5-----------3---2------| --1--1--1--1-------------|--2--2--2--2-----0--------|--3--3--3--3----------3--| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|--3----------------------|--4-----------------------| --2-----------0-----2--3--|--3-----------0---2---3--|--4-----------0-----2--3--| --0--0--0--0-----0--------|--1--1--1--1-------------|--2--2--2--2-----0--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|--3----------------------| --5-----------3---2------|--2-----------0-----2--3--|--3-----------0---2---3--| --3--3--3--3----------3--|--0--0--0--0-----0--------|--1--1--1--1-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --4-----------------------|-------------------------|--------------------------| --4-----------0-----2--3--|--5-----------3---2------|--5-----------3-----5--6--| --2--2--2--2-----0--------|--3--3--3--3----------3--|--3--3--3--3-----3--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --6-----------3---5---6--|--7-----------------5--6--|--8-----------6---5------| --4--4--4--4-------------|--5--5--5--5--8--5--------|-----6--6--6----------6--| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --5-----------3-----5--6--|--6-----------3---5---6--|--7-----------------5--6--| --3--3--3--3-----3--------|--4--4--4--4-------------|--5--5--5--5--8--5--------| -------------------------|--------------------------| -------------------------|--------------------------| -------------------------|--------------------------| -------------------------|-----------5--5--5--5--9--| --8-----------6---5------|--7--7--7--5--7--5--7--7--| -----6--6--6----------6--|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --8--8--8--8--8--8--9--11--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------------------9--| --------------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --------------------------|--5--5--5--5--5--5--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--7--7--7--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--5--5--5--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--7--7--7--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--5--5--5--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--7--7--7--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--5--5--5--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --8--8--8--8--8--8--9--11--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------5--5--5--5--9--| --------------------------|--7--7--7--5--7--5--7--7--| --------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------5--5--5--5--9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5-----------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --8--8--8--8--8--8--9--11--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------|-------------------------| --------------------------|--------------------------|-------------------------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--------------------------|-------------------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|-------------------------| --------------------------|--2-----------------2--3--|--3-----------0---2---3--| --------------------------|--0--0--0--0--5--0--------|--1--1--1--1-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --2-----------------2--3--|--3-----------0---2---3--|--2-----------------2--3--| --0--0--0--0--5--0--------|--1--1--1--1-------------|--0--0--0--0--5--0--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --3-----------0---2---3--|--2-----------------2--3--|--3-----------0---2---3--| --1--1--1--1-------------|--0--0--0--0--5--0--------|--1--1--1--1-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --4-----------2-----4--5--|--5-----------2---4---5--|--4-----------2-----4--5--| --2--2--2--2-----2--------|--3--3--3--3-------------|--2--2--2--2-----2--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --5-----------2---4---5--|--4-----------2-----4--5--|--5-----------2---4---5--| --3--3--3--3-------------|--2--2--2--2-----2--------|--3--3--3--3-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --4-----------2-----4--5--|--5-----------2---4---5--|--5-----------3-----5--6--| --2--2--2--2-----2--------|--3--3--3--3-------------|--3--3--3--3-----3--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --6-----------3---5---6--|--5-----------3-----5--6--|--6-----------3---5---6--| --4--4--4--4-------------|--3--3--3--3-----3--------|--4--4--4--4-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --5-----------3-----5--6--|--6-----------3---5---6--|--5-----------3-----5--6--| --3--3--3--3-----3--------|--4--4--4--4-------------|--3--3--3--3-----3--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --6-----------3---5---6--|--7-----------5-----7--8--|--8-----------5---7---8--| --4--4--4--4-------------|--5--5--5--5-----5--------|--6--6--6--6-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --7-----------5-----7--8--|--8-----------5---7---8--|--7-----------5-----7--8--| --5--5--5--5-----5--------|--6--6--6--6-------------|--5--5--5--5-----5--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --8-----------5---7---8--|--7-----------5-----7--8--|--8-----------5---7---8--| --6--6--6--6-------------|--5--5--5--5-----5--------|--6--6--6--6-------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| -----------------9--|--8----------------|-----------------9--| --7--------------7--|--6----------------|--7--------------7--| --5-----------------|-------------------|--5-----------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| --8----------------|-----------------9--|--8----------------| --6----------------|--7--------------7--|--6----------------| -------------------|--5-----------------|-------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| -----------------9--|--8----------------|-----------------9--| --7--------------7--|--6----------------|--7--------------7--| --5-----------------|-------------------|--5-----------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| --8----------------|-----------------9--|--8----------------| --6----------------|--7--------------7--|--6----------------| -------------------|--5-----------------|-------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| -----------------9--|--8----------------|-----------------9--| --7--------------7--|--6----------------|--7--------------7--| --5-----------------|-------------------|--5-----------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--2--------3--------|--4----------------| --8----------------|--0--------0--------|--0----------------| --6----------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --2--------3--------|--4----------------|--2--------3--------| --0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| -------------------|--------------------|---------------------| -------------------|--------------------|---------------------| --4----------------|--2--------3--------|--4------------------| --0----------------|--0--------0--------|--0-----------9------| -------------------|--------------------|--------------7------| -------------------|--------------------|-----------0---------| ------------------|-----------------------|---------------------| ------------------|-----------------------|---------------------| ------------------|-----------------------|---------------------| ------------------|-----------------------|------------9--------| ------------------|--5--4--4--4------5----|--4----2----7--------| ------------------|--3--2--2--2------3----|--2----0-------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--4----2------------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--2----0------------|--3--2--2--2------3----| ---------------------|-----------------------|--------------------| ---------------------|-----------------------|--------------------| ---------------------|-----------------------|--------------------| ------------9--------|-----------------------|--------------------| --4----2----7--------|--5--4--4--4------5----|--4----2------------| --2----0-------------|--3--2--2--2------3----|--2----0------------| -----------------------|---------------------|-----------------------| -----------------------|---------------------|-----------------------| -----------------------|---------------------|-----------------------| -----------------------|------------9--------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--4----2----7--------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--2----0-------------|--3--2--2--2------3----| --------------------|-----------------------|---------------------| --------------------|-----------------------|---------------------| --------------------|-----------------------|---------------------| --------------------|-----------------------|------------9--------| --4----2------------|--5--4--4--4------5----|--4----2----7--------| --2----0------------|--3--2--2--2------3----|--2----0-------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--4----2------------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--2----0------------|--3--2--2--2------3----| ---------------------|-----------------------|--------------------| ---------------------|-----------------------|--------------------| ---------------------|-----------------------|--------------------| ------------9--------|-----------------------|--------------------| --4----2----7--------|--5--4--4--4------5----|--4----2------------| --2----0-------------|--3--2--2--2------3----|--2----0------------| -----------------------|---------------------|-----------------------| -----------------------|---------------------|-----------------------| -----------------------|---------------------|-----------------------| -----------------------|------------9--------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--4----2----7--------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--2----0-------------|--3--2--2--2------3----| --------------------|-----------------------|---------------------| --------------------|-----------------------|---------------------| --------------------|-----------------------|---------------------| --------------------|-----------------------|------------9--------| --4----2------------|--5--4--4--4------5----|--4----2----7--------| --2----0------------|--3--2--2--2------3----|--2----0-------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--4----2------------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--2----0------------|--3--2--2--2------3----| ---------------------|-----------------------|--------------------| ---------------------|-----------------------|--------------------| ---------------------|-----------------------|--------------------| ------------9--------|-----------------------|--------------------| --4----2----7--------|--5--4--4--4------5----|--4----2------------| --2----0-------------|--3--2--2--2------3----|--2----0------------| --------------------|------------------|------------------| --------------------|------------------|------------------| --------------------|------------------|------------------| ------7--7----------|------------------|------------------| ------5--5----------|------------------|------------------| --------------------|------------------|------------------| -----5--------------5-----|-----5--------------5-----| -----------6-----5-----6--|-----------6-----5-----6--| --------7-----------------|--------7-----------------| --0-----------7-----------|--0-----------7-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----6--------------6-----|-----6--------------6-----| -----------6-----------6--|-----------6-----------6--| --------7--------9--------|--------7--------9--------| --0-----------8-----------|--0-----------8-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----8---------------8-----|-----8---------------8-----| -----------8------------8--|-----------8------------8--| --------9---------9--------|--------9---------9--------| --0-----------10-----------|--0-----------10-----------| ---------------------------|---------------------------| ---------------------------|---------------------------| -----5--------------5-----|-----5--------------5-----| -----------6-----5-----6--|-----------6-----------6--| --------7-----------------|--------7--------7--------| --0-----------7-----------|--0-----------7-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----5--------------5-----|-----5--------------5-----| -----------6-----5-----6--|-----------6-----5-----6--| --------7-----------------|--------7-----------------| --0-----------7-----------|--0-----------7-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----6--------------6-----|-----6--------------6-----| -----------6-----------6--|-----------6-----------6--| --------7--------9--------|--------7--------9--------| --0-----------8-----------|--0-----------8-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----8---------------8-----|-----8---------------8-----| -----------8------------8--|-----------8------------8--| --------9---------9--------|--------9---------9--------| --0-----------10-----------|--0-----------10-----------| ---------------------------|---------------------------| ---------------------------|---------------------------| -----5--------------5-----|--5----------------|------------------| -----------6-----------5--|--6----------------|------------------| --------7--------7--------|--7----------------|------------------| --0-----------7-----------|--0----------------|------------------| --------------------------|-------------------|------------------| --------------------------|-------------------|------------------| ------------------|------|----------------------|----------------------| ------------------|------|----------------------|----------------------| ------------------|------|----------------------|----------------------| ------------------|------|--7----5----7----3----|--7----10----7--------| ------------------|------|--5----3----5----1----|--5----8-----5--------| ------------------|------|----------------------|----------------------| --------------|----------------------|----------------------|------------------| --------------|----------------------|----------------------|------------------| --------------|----------------------|----------------------|------------------| --------------|--7----5----7----3----|--7----10----7--------|------------------| --------------|--5----3----5----1----|--5----8-----5--------|------------------| --------------|----------------------|----------------------|------------------| --------------------|| --------------------|| --------------------|| --7--------7--------|| --5--------5--------|| --------------------|| ********************************* ********************************* Lead Part: ********************************* D#||------------------|------------------|------------------|------------------| A#||------------------|------------------|------------------|------------------| F#||------------------|------------------|------------------|------------------| C#||------------------|------------------|------------------|------------------| G#||------------------|------------------|------------------|------------------| D#||------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| 3x |-------------------|-------------------||-------------------| |-------------------|-------------------||-------------------| |*------------------|------------------*||*------------------| |*------------------|------------------*||*------------------| |-------------------|-------------------||-------------------| |-------------------|-------------------||-------------------| 3x 3x -------------------||-------------------|-------------------|| -------------------||-------------------|-------------------|| ------------------*||*------------------|------------------*|| ------------------*||*------------------|------------------*|| -------------------||-------------------|-------------------|| -------------------||-------------------|-------------------|| 2x -------------------|-------------------||--------------------------| -------------------|-------------------||--------------------------| *------------------|------------------*||--2--2--2--2--3--3--3--3--| *------------------|------------------*||--0--0--0--0--0--0--0--0--| -------------------|-------------------||--------------------------| -------------------|-------------------||--------------------------| --------------------------|--------------0-----------| --------------------------|-----------0-----0--------| --4--4--4--4--5--5--5--5--|--------5-----------5-----| --0--0--0--0--0--0--0--0--|-----7--------------------| --------------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|-----------1-----------1--| -----------0-----0--------|--------3-----------3-----| --------5-----------5-----|-----2-----------3--------| -----7-----------------7--|--0-----------0-----------| --6-----------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|--------------0-----------| --------3-----------3-----|-----------0-----0--------| -----4-----------5--------|--------5-----------5-----| --0-----------0-----------|-----7--------------------| --------------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7-----------------7--|-----7--------------------| --6-----------------------|--0--------------------7--| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|-----------1-----------1--| -----------0-----0--------|--------3-----------3-----| --------5-----------5-----|-----2-----------3--------| -----7-----------------7--|--0-----------0-----------| --6-----------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|-----------1-----------1--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----4-----------5--------|-----2-----------3--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------5--|----------------------------------| --------3-----------3-----|----------------------------------| -----4-----------5--------|----------------------------------| --0-----------0-----------|--3-0-2-0-3-0-2-0-3-0-3-0-2-0-3-0-| --------------------------|----------------------------------| --------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--------------------------| --2-0-3-0-2-0-3-0-2-0-3-0-2-0-3-0-|-----------------------9--| ----------------------------------|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ----------------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|--7--7--7--7--8--8--8--8--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--5--5--5--5--5--5--5--5--| ---------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--10--10--10--10--|--7--7--7--7--8--8--8--8--| --5--5--5--5--5---5---5---5---|--5--5--5--5--5--5--5--5--| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--10--10--10--10--|--7--7--7--7--8--8--8--8--| --5--5--5--5--5---5---5---5---|--5--5--5--5--5--5--5--5--| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------------------| ------------------------------|--------------------------------------| ------------------------------|--------------------------------------| --9--9--9--9--10--10--10--10--|--------------------------------------| --5--5--5--5--5---5---5---5---|--8-5-7-5-8-5-7-5/12-9-10-9-12-9-10-9/| ------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------------|--------------------------| --------------------------------------------|--------------------------| --------------------------------------------|--------------------------| --------------------------------------------|-----------------------9--| --13-10-12-10-13-10-12-10/15-12-14-12-15/---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| --------------------------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|-----------------------9--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--7--7--7--5--7--5--7--7--| ---------------------------|--5--5--5--3--5--3--5-----| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| ---------------------------|--------------------------| --8--8--8--8--8--8--9--11--|--7--7--7--7--8--8--8--8--| --6--6--6--6--6--6--7--9---|--5--5--5--5--5--5--5--5--| ---------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--10--10--10--10--|--7--7--7--7--8--8--8--8--| --5--5--5--5--5---5---5---5---|--5--5--5--5--5--5--5--5--| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--10--10--10--10--|--7--7--7--7--8--8--8--8--| --5--5--5--5--5---5---5---5---|--5--5--5--5--5--5--5--5--| ------------------------------|--------------------------| ------------------------------|----------------------------------| ------------------------------|----------------------------------| ------------------------------|--2-0-2-0-2-0-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-| --9--9--9--9--10--10--10--10--|----------------------------------| --5--5--5--5--5---5---5---5---|----------------------------------| ------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------------20-22/-|--------------------------| -------------------------------20-22-24--------|--------------------------| ----------------------20-22-24-----------------|--------------------------| --8-12-16-17-19-21-23--------------------------|--------------------------| -----------------------------------------------|--2-----------0-----2--3--| -----------------------------------------------|--0--0--0--0-----0--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --3----------------------|--------------------------|--5----------------------| --3-----------0---2---3--|--4-----------0-----2--3--|--5-----------3---2------| --1--1--1--1-------------|--2--2--2--2-----0--------|--3--3--3--3-----------3-| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|--3----------------------|--------------------------| --2-----------0-----2--3--|--3-----------0---2---3--|--4-----------0-----2--3--| --0--0--0--0-----0--------|--1--1--1--1-------------|--2--2--2--2-----0--------| -------------------------|-------------------------|-------------------------| -------------------------|-------------------------|-------------------------| -------------------------|-------------------------|-------------------------| --5----------------------|--7~---7--9--10---9---7--|-------7--9--10---9---7--| --5-----------3---2------|-------------------------|--8~---------------------| --3--3--3--3-----------3-|-------------------------|-------------------------| -------------------------|---------------------------|-------------------------| -------------------------|---------------------------|-------------------------| -------------------------|-------------------7-------|-------------------------| -------7--9--10---9---7--|--------7--9--10-------10--|--7~---7--9--10---9---7--| --9~---------------------|--10~----------------------|-------------------------| -------------------------|---------------------------|-------------------------| -------------------------|-------------------------|---------------------------| -------------------------|-------------------------|---------------------------| -------------------------|-------------------------|-------------------7-------| -------7--9--10---9---7--|-------7--9--10---9---7--|--------7--9--10-------10--| --8~---------------------|--9~---------------------|--10~----------------------| -------------------------|-------------------------|---------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| --12~---12--14--15---14---12--|--------12--14--15---14---12--| ------------------------------|--13~-------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|---------------------13-------| --------12--14--15---14---12--|--------12--14--15--------15--| --14~-------------------------|--15~-------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| --12~---12--14--15---14---12--|--------12--14--15---14---12--| ------------------------------|--13~-------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|---------------------13-------| --------12--14--15---14---12--|--------12--14--15--------15--| --14~-------------------------|--15~-------------------------| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------------| --20b---20b---20b---20b---|--20b---20b---20b---20b-----20--17--| --------------------------|------------------------------------| --------------------------|------------------------------------| --------------------------|------------------------------------| --------------------------|------------------------------------| --20b-------20b-----20b-|------20r---17~-------| ------------------------|----------------------| ------------------------|----------------------| ------------------------|----------------------| ------------------------|----------------------| ------------------------|----------------------| ------------------------------------------| --20b-20h17-20b-20h17-20b-20h17-20b-20h17-| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| --20b-20h17-20b-20h17-20b-20h17-20b-20h17-| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| --20-17-------------------------------------------| --------20-17----17-20-17-------------------------| --------------19----------19-17----17-19-17-------| --------------------------------19----------19-17-| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| -----17-19-17-------------------------------| --19----------19-17----17-19-17----17-------| --------------------20----------20----17~---| --12-10-9----10-9-------9--------------------| ----------12------12-10---12-10-9-12-10-9----| ------------------------------------------11-| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| --------------------------------------------| --10-9--------------------------------------| -------11-9-13-11-9----11-9-------9---------| --------------------12------12-11---12-11-9-| --------------------------------------------| --------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| --12-11-9----11-9-------9--------------------| ----------12------12-11---12-11-9-12-11-9----| ------------------------------------------12-| --------------------------------------|--------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------| --------------------------------------|---------------------------5-7--| --------------------------------------|-------------4/5-7h5---5-7------| --11-9-------9------------------------|-------4h5h7---------7----------| -------12-10---12-10-9-12-10-9-x-4~---|--5h-7--------------------------| ----------------------------|------------------------| ----------------------------|------------------------| --7b---14t-7b-15t-7b-17t-7b-|--15t-7b---17t-9r-------| ----------------------------|------------------------| ----------------------------|------------------------| ----------------------------|------------------------| ---------------------------|----------10--17--13--------------10--17--13------| ---------------------------|------10--------------15------10--------------15--| --5-7-5-7-5-7-5-7----------|--10----------------------10----------------------| ------------------7--------|--------------------------------------------------| ---------------------------|--------------------------------------------------| ---------------------------|--------------------------------------------------| ----------10--17--13--------------10--17--13------| ------10--------------15------10--------------15--| --10----------------------10----------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --17--13------17--13------17--13------17--13------| ----------15----------15----------15----------15--| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --17--13------17--13----------------|--20b---20b---20b---20b---20b---20b---| ----------15----------15--17~-------|--------------------------------------| ------------------------------------|--------------------------------------| ------------------------------------|--------------------------------------| ------------------------------------|--------------------------------------| ------------------------------------|--------------------------------------| --20b---20b---20b---20r-------| ------------------------------| ------------------------------| ------------------------------| ------------------------------| ------------------------------| --20--19--17--20-19-17--------17--19--19--17------| -----------------------20-19------------------19--| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --17--19-17-19-17-----19-17-----17~---| ------------------20--------20--------| --------------------------------------| --------------------------------------| --------------------------------------| --------------------------------------| --20h19h17h20h19h17h18h17h15h18h17h15h17h16h14h17h16h14h15h13h12h15h13h12-| --------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------| --13h12h10h13h12h10h12h11h9h12h11h9h10h9h7h10h9h7h8h7h5h8h7h5-| --------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------| --8-5---5-8-5---------------------|---------------------------------| ------8-------8-5---5-8-5---------|---------------------------------| ------------------7-------7-5---5-|--7-5----------------------------| ------------------------------7---|------7-5---5-7-5---5------------| ----------------------------------|----------7-------7---7-5--------| ----------------------------------|--------------------------7/8-5--| -----------------------------------------------| -----------------------------------------------| -----------------------------------------------| -----------------------------------------------| -----------------------------------------------| --8-5-8-5-10t8-5-8-10t8-10t8-5-8-10t8-10t8-5-8-| ---------------------------------------------------| ---------------------------------------------------| ---------------------------------------------------| --7-5---5-7-5--------------------------------------| ------7-------7/10-12h10-12h10-7-10-12t10-12t10-7/-| ---------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------| --13t10-13t7-10-7-14t10-14t7-10-15t7-10-16t7-16t10-7-17t10-17t7-10-7-| ---------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------| --18t10-18t7-10-19t7-10-19t7-10-7-20t10-21t7-22t10-7-------| -----------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------24/---| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| -----------------------9--|--8--8--8--8--8--8--9--11--| --7--7--7--5--7--5--7--7--|--6--6--6--6--6--6--7--9---| --5--5--5--3--5--3--5-----|---------------------------| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| -----------------------9--|--8--8--8--8--8--8--9--11--| --7--7--7--5--7--5--7--7--|--6--6--6--6--6--6--7--9---| --5--5--5--3--5--3--5-----|---------------------------| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| -----------------------9--|--8--8--8--8--8--8--9--11--| --7--7--7--5--7--5--7--7--|--6--6--6--6--6--6--7--9---| --5--5--5--3--5--3--5-----|---------------------------| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| --------------------------|---------------------------| -----------------------9--|--8--8--8--8--8--8--9--11--| --7--7--7--5--7--5--7--7--|--6--6--6--6--6--6--7--9---| --5--5--5--3--5--3--5-----|---------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --7--7--7--7--8--8--8--8--|--9--9--9--9--10--10--10--10--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5---5---5---5---| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --7--7--7--7--8--8--8--8--|--9--9--9--9--10--10--10--10--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5---5---5---5---| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --7--7--7--7--8--8--8--8--|--9--9--9--9--10--10--10--10--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5---5---5---5---| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --------------------------|------------------------------| --7--7--7--7--8--8--8--8--|--9--9--9--9--10--10--10--10--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5---5---5---5---| --------------------------|------------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --2-----------------2--3--|--3-----------0---2---3--|--2-----------------2--3--| --0--0--0--0--5--0--------|--1--1--1--1-------------|--0--0--0--0--5--0--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --3-----------0---2---3--|--2-----------------2--3--|--3-----------0---2---3--| --1--1--1--1-------------|--0--0--0--0--5--0--------|--1--1--1--1-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --2-----------------2--3--|--3-----------0---2---3--|--4-----------2-----4--5--| --0--0--0--0--5--0--------|--1--1--1--1-------------|--2--2--2--2-----2--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --5-----------2---4---5--|--4-----------2-----4--5--|--5-----------2---4---5--| --3--3--3--3-------------|--2--2--2--2-----2--------|--3--3--3--3-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --4-----------2-----4--5--|--5-----------2---4---5--|--4-----------2-----4--5--| --2--2--2--2-----2--------|--3--3--3--3-------------|--2--2--2--2-----2--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --5-----------2---4---5--|--5-----------3-----5--6--|--6-----------3---5---6--| --3--3--3--3-------------|--3--3--3--3-----3--------|--4--4--4--4-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --5-----------3-----5--6--|--6-----------3---5---6--|--5-----------3-----5--6--| --3--3--3--3-----3--------|--4--4--4--4-------------|--3--3--3--3-----3--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --6-----------3---5---6--|--5-----------3-----5--6--|--6-----------3---5---6--| --4--4--4--4-------------|--3--3--3--3-----3--------|--4--4--4--4-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --7-----------5-----7--8--|--8-----------5---7---8--|--7-----------5-----7--8--| --5--5--5--5-----5--------|--6--6--6--6-------------|--5--5--5--5-----5--------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| -------------------------|--------------------------|-------------------------| --8-----------5---7---8--|--7-----------5-----7--8--|--8-----------5---7---8--| --6--6--6--6-------------|--5--5--5--5-----5--------|--6--6--6--6-------------| --------------------------|-------------------------|--------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------| --------------------------|-------------------------|-----------------9--| --7-----------5-----7--8--|--8-----------5---7---8--|--7--------------7--| --5--5--5--5-----5--------|--6--6--6--6-------------|--5-----------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| --8----------------|-----------------9--|--8----------------| --6----------------|--7--------------7--|--6----------------| -------------------|--5-----------------|-------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| -----------------9--|--8----------------|-----------------9--| --7--------------7--|--6----------------|--7--------------7--| --5-----------------|-------------------|--5-----------------| -------------------|--------------0-----------|--------------0-----------| -------------------|-----------0-----0--------|-----------0-----0--------| -------------------|--------5-----------5-----|--------5-----------5-----| --8----------------|-----7--------------------|-----7-----------------7--| --6----------------|--0--------------------7--|--6-----------------------| -------------------|--------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7--------------------|-----7-----------------7--| --0--------------------7--|--6-----------------------| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7--------------------|-----7-----------------7--| --0--------------------7--|--6-----------------------| --------------------------|--------------------------| --------------0-----------|--------------0-----------| -----------0-----0--------|-----------0-----0--------| --------5-----------5-----|--------5-----------5-----| -----7--------------------|-----7-----------------7--| --0--------------------7--|--6-----------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------1--|-----------1-----------5--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----2-----------3--------|-----4-----------5--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------1--|-----------1-----------5--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----2-----------3--------|-----4-----------5--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------1--|-----------1-----------5--| --------3-----------3-----|--------3-----------3-----| -----2-----------3--------|-----4-----------5--------| --0-----------0-----------|--0-----------0-----------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------1-----------1--|-----------1----------3--|------------------| --------3-----------3-----|--------3----------5-----|------------------| -----2-----------3--------|-----4----------4--------|------------------| --0-----------0-----------|--0----------------------|------------------| --------------------------|-------------------------|------------------| --------------------------|-------------------------|------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|----------14b-------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--------------------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--------------------|--3--2--2--2------3----| --------------------|-----------------------|--------------------| ------15b-----------|-----------------------|--------------------| --------------------|-----------------------|----------14b-------| --------------------|-----------------------|--------------------| --------------------|--5--4--4--4------5----|--------------------| --------------------|--3--2--2--2------3----|--------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|------15b-----------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--------------------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--------------------|--3--2--2--2------3----| --------------------|-----------------------|--------------------| --------------------|-----------------------|------15b-----------| ----------14b-------|-----------------------|--------------------| --------------------|-----------------------|--------------------| --------------------|--5--4--4--4------5----|--------------------| --------------------|--3--2--2--2------3----|--------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| -----------------------|----------14b-------|-----------------------| -----------------------|--------------------|-----------------------| --5--4--4--4------5----|--------------------|--5--4--4--4------5----| --3--2--2--2------3----|--------------------|--3--2--2--2------3----| --------------------|---------------------------------|------------------------| ------15b-----------|--12--10-12-10-----10------12----|------------------------| --------------------|---------------12----------------|--11h-12--7----9--------| --------------------|---------------------------------|------------------------| --------------------|---------------------------------|------------------------| --------------------|---------------------------------|------------------------| ---------------------------------|-----------------------| --12--10-12-10-----10------12----|-----------------------| ---------------12----------------|--11h-12---------------| ---------------------------------|----------9------------| ---------------------------------|-----------------------| ---------------------------------|-----------------------| ---------------------------------|------------------------| --12--10-12-10-----10------12----|------------------------| ---------------12----------------|--11h-12--7----9--------| ---------------------------------|------------------------| ---------------------------------|------------------------| ---------------------------------|------------------------| ---------------------------------|-----------------------| --12--10-12-10-----10------12----|-----------------------| ---------------12----------------|--11h-12---------------| ---------------------------------|----------9------------| ---------------------------------|-----------------------| ---------------------------------|-----------------------| ---------------------------------|-------------------------| --12--10-12-10-----10------12----|-------------------------| ---------------12----------------|--10h-12--------9--------| ---------------------------------|----------12-------------| ---------------------------------|-------------------------| ---------------------------------|-------------------------| ---------------------------------|-----------------------| --12--10-12-10-----10------12----|-----------------------| ---------------12----------------|--11h-12---------------| ---------------------------------|----------9------------| ---------------------------------|-----------------------| ---------------------------------|-----------------------| ---------------------------------|-------------------------| --12--10-12-10-----10------12----|-------------------------| ---------------12----------------|--11h-12--------9--------| ---------------------------------|----------12-------------| ---------------------------------|-------------------------| ---------------------------------|-------------------------| ---------------------------------|-------------------------| --12--10-12-10-----10------12----|-------------------7--7--| ---------------12----------------|--11h-12-----------7--7--| ---------------------------------|----------9--------9--9--| ---------------------------------|-------------------------| ---------------------------------|-------------------------| --------------------|------------------|------------------|------------------| --------------------|------------------|------------------|------------------| ------7--7----------|------------------|------------------|------------------| ------9--9----------|------------------|------------------|------------------| ------5--5----------|------------------|------------------|------------------| --------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------|--5----------------| ------------------|------------------|------------------|-------------------| ------------------|------------------|------------------|-------------------| ------------------|------------------|------------------|-------------------| ------------------|------------------|------------------|-------------------| ------------------|------------------|------------------|-------------------| ------------------|--6----------------|------------------|--8----------------| ------------------|-------------------|------------------|-------------------| ------------------|-------------------|------------------|-------------------| ------------------|-------------------|------------------|-------------------| ------------------|-------------------|------------------|-------------------| ------------------|-------------------|------------------|-------------------| ----------5--6------|--5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-6-5-6-5-|------------------| --------------------|----------------------------------|------------------| --------------------|----------------------------------|------------------| --------------------|----------------------------------|------------------| --------------------|----------------------------------|------------------| --------------------|----------------------------------|------------------| ------------------|------------------|------|----------------------| ------------------|------------------|------|----------------------| ------------------|------------------|------|----------------------| ------------------|------------------|------|--7----5----7----3----| ------------------|------------------|------|--5----3----5----1----| ------------------|------------------|------|----------------------| ----------------------|--------------|----------------------| ----------------------|--------------|----------------------| ----------------------|--------------|----------------------| --7----10----7--------|--------------|--7----5----7----3----| --5----8-----5--------|--------------|--5----3----5----1----| ----------------------|--------------|----------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| --7----10----7-------------------------------| --5----8-----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-| ---------------------------------------------| --------------------------------------|----------------------|| --------------------------------------|----------------------|| --------------------------------------|----------------------|| --------------------------------------|----------------------|| --------------------------------------|------------12--------|| --3--1--3--5--3--5--6--5--6--8--6--8--|--10--------10--------||