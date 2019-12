Tabs: The Beatles "Oh! Darling"

USER-SUBMITTED TAB

Artist: The Beatles

Song: "Oh! Darling"

Album: Abbey Road

12/8

(.

E+5

e|------ ------ ------ ------|------ ------ 8----- ------|

B|---------------------------|--------------9------------|

G|---------------------------|--------------9------------|

D|---------------------------|-------------10------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|--------------0------------|

Oh!

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|4-4-4- 4-4-4- 4-4-4- 4-4-4-|

B|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 9--\-- ------ 9-----|------ 7-\--- ------ 7-----|

B|-------10-\----------10----|-------9-\-----------9-----|

G|-------9--\----------9-----|-------9-\-----------9-----|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

Darling, please

believe me

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|

B|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5----- ------ 5-----|------ 5----- ------ 5-\---|

B|-------7-------------7-----|-------7-------------7-\---|

G|-------6-------------6-----|-------7-------------7-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

I'll never do you no harm Believe

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh

e|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|

B|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|

G|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 7----- ------ 7-----|------ 7----- ------ 7-----|

B|-------7-------------9-----|-------7-------------9-----|

G|-------7-------------9-----|-------7-------------9-----|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

me when you I'll never do you no

I tell

Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh

(.

e|0-0-0- 0-0-0- 2-2-2- 2-2-2-|0-0-0- 0-0-0- 0----- ------|

B|2-2-2--2-2-2--3-3-3--3-3-3-|2-2-2--2-2-2--0------------|

G|2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-|2-2-2--2-2-2--1------------|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5-\--- ------ 5-\---|------ 5-\--- ------ ------|

B|-------5-\-----------7-\---|-------5-\-----------------|

G|-------6-\-----------7-\---|-------6-\-----------------|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

harm Oh!

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|4-4-4- 4-4-4- 4-4-4- 4-4-4-|

B|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5----- ------ 5-----|------ 7----- ------ 7-\---|

B|-------5-------------5-----|-------9-------------9-\---|

G|-------6-------------6-----|-------9-------------9-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

Darling, if you leave me

Oooooooooooooooooooooohhhhhhoooooooooooooooooooooooohhhh

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|

B|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5----- ------ 5-----|------ 5-\--- ------ 5-\---|

B|-------7-------------7-----|-------7-\-----------7-\---|

G|-------6-------------6-----|-------7-\-----------7-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

I'll never make it alone Believe

Ooooooooooooooooooooooohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh

e|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|

B|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|

G|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 7----- ------ 7-\---|------ 7-\--- ------ 7-----|

B|-------7-------------9-\---|-------7-\-----------9-----|

G|-------7-------------9-\---|-------7-\-----------9-----|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

me when you ooooooh Don't ever leave me alone

I beg

Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhh

e|0-0-0- 0-0-0- 2-2-2- 2-222-|000000 000000 333333 333333|

B|2-2-2--2-2-2--3-3-3--3-333-|222222-222222-222222-222222|

G|2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-222-|222222-222222-222222-222222|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5-\--- ------ 5-\---|------ 5-\--- ------ 5-\---|

B|-------5-\-----------7-\---|-------5-\-----------5-\---|

G|-------6-\-----------7-\---|-------6-\-----------6-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

When

you

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|8-8-8- 8-8-8- 8-8-8- 8-8-8-|

B|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|101010-101010-101010-101010|

G|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|101010-101010-101010-101010|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|--10-- ------ --10-- ------|--13-- ------ --13-- ------|

B|----10---10-------10---10--|----13-101310-----13-101310|

G|-------11--11--------11--11|10------------10-----------|

D|--------------12-----------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

told me you didn't anymore Oh,

need me well,

you

e|9-9-9- 9-9-9- 9-9-9- 9-9-9-|9-9-9- 9-9-9- 9-9-9- 9-9-9-|

B|101010-101010-101010-101010|8-8-8--8-8-8--8-8-8--8-8-8-|

G|9-9-9--9-9-9--9-9-9--9-9-9-|9-9-9--9-9-9--9-9-9--9-9-9-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ ------ ------ ------|------ ------ ------ ------|

B|--10------------10---------|--10------------10---------|

G|----9----9--------9----9---|----9----9--------9----9---|

D|-------11--11--------11--11|-------11--11--------11--11|

A|12------------12-----------|12------------12-----------|

E|---------------------------|---------------------------|

know I nearly broke down and cried When

you

e|111111 111111 111111 111111|111111 111111 111111 111111|

B|121212-121212-121212-121212|121212-121212-121212-121212|

G|111111-111111-111111-111111|111111-111111-111111-111111|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ ------ ------ ------|------ ------ ------ ------|

B|--12------------12---------|--12------------12---------|

G|----11---11-------11---11--|----11---11-------11---11--|

D|-------13--13--------13--13|-------13--13--------13--13|

A|14------------14-----------|14------------14-----------|

E|---------------------------|---------------------------|

told me you didn't anymore Oh.

need me well,

you

(.

e|77--77 77--77 88--88 88--88|7----- ------ 0----- ------|

B|99--99-99--99-66--66-66--66|9-------------1------------|

G|99--99-99--99-55--55-55--55|9-------------1------------|

D|---------------------------|--------------2------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|--12-- ------ --13-- ------|------ ------ ------ ------|

B|----12---12-------13---13--|---------------------------|

G|-------13--13--------14--14|---------------------------|

D|14------------15-----------|14-\-----------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

know I nearly broke down and died Oh!

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|4-4-4- 4-4-4- 4-4-4- 4-4-4-|

B|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 9----- ------ 9--\--|------ 7----- ------ 7-\---|

B|-------10------------10-\--|-------9-------------9-\---|

G|-------9-------------9--\--|-------9-------------9-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

Darling, if you leave me

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|

B|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5----- ------ 5-\---|------ 5-\--- ------ 5-----|

B|-------7-------------7-\---|-------7-\-----------7-----|

G|-------6-------------6-\---|-------7-\-----------7-----|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

I'll never make it alone Believe

Ooooooooooooooooooooooohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh

e|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|

B|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|

G|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 7----- ------ 7-----|------ 7----- ------ 7-----|

B|-------7-------------9-----|-------7-------------9-----|

G|-------7-------------9-----|-------7-------------9-----|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

me when you I'll never do you no

I tell

Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh

e|0-0-0- 0-0-0- 2-2-2- 2-2-2-|000000 000000 333333 3-333-|

B|2-2-2--2-2-2--3-3-3--3-3-3-|222222-222222-222222-2-222-|

G|2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-|222222-222222-222222-2-222-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5-\--- ------ 5-\---|------ 5-\--- ------ 5-\---|

B|-------5-\-----------7-\---|-------5-\-----------5-\---|

G|-------6-\-----------7-\---|-------6-\-----------6-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

harm When

you

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|8-8-8- 8-8-8- 8-8-8- 8-8-8-|

B|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|101010-101010-101010-101010|

G|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|101010-101010-101010-101010|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|--10-- ------ --10-- ------|--13-- ------ --13-- ------|

B|----10---10-------10---10--|----13-101310-----13-101310|

G|-------11--11--------11--11|10------------10-----------|

D|--------------12-----------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

told me oooooh you didn't anymore Oh,

need me well,

you

e|9-9-9- 9-9-9- 9-9-9- 9-9-9-|9-9-9- 9-9-9- 9-9-9- 9-9-9-|

B|101010-101010-101010-101010|8-8-8--8-8-8--8-8-8--8-8-8-|

G|9-9-9--9-9-9--9-9-9--9-9-9-|9-9-9--9-9-9--9-9-9--9-9-9-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ ------ ------ ------|------ ------ ------ ------|

B|--10------------10---------|--10------------10---------|

G|----9----9--------9----9---|----9----9--------9----9---|

D|-------11--11--------11--11|-------11--11--------11--11|

A|12------------12-----------|12------------12-----------|

E|---------------------------|---------------------------|

know I nearly broke down and cried Oh,when

you

e|111111 111111 111111 111111|111111 111111 111111 111111|

B|121212-121212-121212-121212|121212-121212-121212-121212|

G|111111-111111-111111-111111|111111-111111-111111-111111|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ ------ ------ ------|------ ------ ------ ------|

B|--12------------12---------|--12------------12---------|

G|----11---11-------11---11--|----11---11-------11---11--|

D|-------13--13--------13--13|-------13--13--------13--13|

A|14------------14-----------|14------------14-----------|

E|---------------------------|---------------------------|

told me you didn't anymore Oh,

need me well,

you

(.

e|77--77 77--77 88--88 88--88|7----- ------ 0----- ------|

B|99--99-99--99-66--66-66--66|9-------------1------------|

G|99--99-99--99-55--55-55--55|9-------------1------------|

D|---------------------------|--------------2------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|--12-- ------ --13-- ------|------ ------ ------ ------|

B|----12---12-------13---13--|---------------------------|

G|-------13--13--------14--14|---------------------------|

D|14------------15-----------|14-\-----------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

know I nearly broke down and died Oh!

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|4-4-4- 4-4-4- 4-4-4- 4-4-4-|

B|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 9----- ------ 9--\--|------ 7----- ------ 7-\---|

B|-------10------------10-\--|-------9-------------9-\---|

G|-------9-------------9--\--|-------9-------------9-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

Darling, please

believe me

Ooooooooooooooooooooooohhhhhooooooooooooooooooooooohhhh

e|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|5-5-5- 5-5-5- 5-5-5- 5-5-5-|

B|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

G|6-6-6--6-6-6--6-6-6--6-6-6-|7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 5----- ------ 5-----|------ 5-\--- ------ 5-\---|

B|-------7-------------7-----|-------7-\-----------7-\---|

G|-------6-------------6-----|-------7-\-----------7-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

I'll never let you Oh, darling

down believe

me, Believe

Ooooooooooooooooooooooohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh

e|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|2-2-2- 2-2-2- 2-2-2- 2-2-2-|

B|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3-|

G|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|2-2-2--2-2-2--1-1-1--1-1-1-|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

e|------ 7----- ------ 7-----|------ 7----- ------ 7-\---|

B|-------7-------------9-----|-------7-------------9-\---|

G|-------7-------------9-----|-------7-------------9-\---|

D|---------------------------|---------------------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

me when you ooooh I'll do you no

I tell never

Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh

(.

e|0-0-0- 0-0-0- 2-2-2- 2-2-2-|0----- ------ ------ ------|

B|2-2-2--2-2-2--3-3-3--3-3-3-|2------6---5---------------|

G|2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-|2------7---6---------------|

D|---------------------------|-------6---5---------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

+ + +

e|------ 5-\--- ------ 5-\---|------ 6---5- ---14- ------|

B|-------5-\-----------7-\---|-------6---7---------14----|

G|-------6-\-----------7-\---|-------7---6------------14-|

D|---------------------------|-------6---5---------------|

A|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

harm

+ + +

e|------ ------ ------ ------|------ ------ ------ ------|

B|---------------------------|---------------------------|

G|---------------------------|---------------------------|

D|9--------------------------|---------------------------|

A|---9---5-------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|

B Bend

R Release

/ Slide up

\ Slide down

H Hammer-on

P Pull-off

~ Vibrato

+ Harmonic

x Mute note

. Play note like a dot in standard notation

^ Ties two notes together

(. Pause