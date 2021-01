Ibanez launches 15 eye-catching new RG models for 2021

In production for over three decades, Ibanez's RG Series is arguably the cornerstone of its product line. And for 2021, the Japanese guitar giant has added a vast selection of new models to the range.

Nine new electric guitars join the basic RG Series, two models join the sculpted-top RGA Series and the drop-tune-optimized RGD line receives four riff-ready new models.

A number of the new guitars boast Fishman Fluence humbuckers, while the RGD lineup features an array of head-turning new finishes.

These models join three new additions to the AZ series and fresh signature guitars for Paul Gilbert, Paul Waggoner and Martin Miller in the company's 2021 lineup.

Without further ado, let's take a dive into the spec sheets of these sleek new axes – you can find more info at Ibanez.com.

RG Series

RG5320C

Neck type: Super Wizard HP / 5pc Maple/Wenge neck

Super Wizard HP / 5pc Maple/Wenge neck Top/back/body: African Mahogany body

African Mahogany body Fretboard: Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Mother of Pearl dot inlay

Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Mother of Pearl dot inlay Fret: Jumbo Stainless Steel frets / Prestige fret edge treatment

Jumbo Stainless Steel frets / Prestige fret edge treatment Number of frets: 24

24 Bridge: Lo-Pro Edge bridge

Lo-Pro Edge bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: DiMarzio® Air Norton™ (H) neck pickup (Passive/Alnico)

DiMarzio® Air Norton™ (H) neck pickup (Passive/Alnico) Bridge pickup: DiMarzio® The Tone Zone® (H) bridge pickup (Passive/Alnico)

DiMarzio® The Tone Zone® (H) bridge pickup (Passive/Alnico) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL120

D'Addario® EXL120 String gauge: .009/.011/.016/.024/.032/.042

.009/.011/.016/.024/.032/.042 Nut: Locking nut

Locking nut Hardware color: Chrome

Chrome Controls: Volume and tone knobs, three-way selector switch

RG5170B

Neck type : Super Wizard HP / 5pc Maple/Wenge neck

: Super Wizard HP / 5pc Maple/Wenge neck Top/back/body: Basswood body

Basswood body Fretboard: Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Mother of Pearl dot inlay

Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Mother of Pearl dot inlay Fret: Jumbo Stainless Steel frets / Prestige fret edge treatment

Jumbo Stainless Steel frets / Prestige fret edge treatment Number of frets: 24

24 Bridge: Lo-Pro Edge bridge

Lo-Pro Edge bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico (H) neck pickup (Active/Alnico)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico (H) neck pickup (Active/Alnico) Middle pickup: Fishman® Fluence Single Width Ceramic (S) middle pickup (Active/Ceramic)

Fishman® Fluence Single Width Ceramic (S) middle pickup (Active/Ceramic) Bridge pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic (H) bridge pickup(Active/Ceramic)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic (H) bridge pickup(Active/Ceramic) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL120

D'Addario® EXL120 String gauge: .009/.011/.016/.024/.032/.042

.009/.011/.016/.024/.032/.042 Nut: Locking nut

Locking nut Hardware color: Gold (Black knobs)

Gold (Black knobs) Controls: Volume and tone knobs, Fishman Fluence voicing switch, five-way selector switch

RG5121

Neck type: Super Wizard HP / 5pc Maple/Wenge neck

Super Wizard HP / 5pc Maple/Wenge neck Top/back/body: African Mahogany body

African Mahogany body Fretboard: Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Mother of Pearl dot inlay

Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Mother of Pearl dot inlay Fret: Jumbo Stainless Steel frets/Prestige fret edge treatment

Jumbo Stainless Steel frets/Prestige fret edge treatment Number of frets: 24

24 Bridge: Gibraltar Standard II bridge

Gibraltar Standard II bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker (H) neck pickup (Active/Ceramic)

Fishman® Fluence Modern Humbucker (H) neck pickup (Active/Ceramic) Bridge pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker (H) bridge pickup (Active/Ceramic)

Fishman® Fluence Modern Humbucker (H) bridge pickup (Active/Ceramic) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL110

D'Addario® EXL110 String gauge: .010/.013/.017/.026/.036/.046

.010/.013/.017/.026/.036/.046 Nut: Graph Tech® BLACK TUSQ XL® nut

Graph Tech® BLACK TUSQ XL® nut Hardware color: Cosmo black

Cosmo black Controls: Volume and tone knobs, Fishman Fluence voicing switch, three-way selector switch

RG752AHM

Neck type: Wizard-7 / 5pc Maple/Wenge neck

Wizard-7 / 5pc Maple/Wenge neck Top/back/body: Ash body

Ash body Fretboard: Bound Birdseye Maple / Black dot inlay

Bound Birdseye Maple / Black dot inlay Fret: Jumbo frets

Jumbo frets Bridge: Lo-Pro Edge 7 tremolo bridge

Lo-Pro Edge 7 tremolo bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: DiMarzio® PAF® 7 (H) neck pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® PAF® 7 (H) neck pickup (Passive/Ceramic) Bridge pickup: DiMarzio® PAF® 7 (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® PAF® 7 (H) bridge pickup (Passive/Ceramic) Factory tuning: 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E, 7B

1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E, 7B String gauge: .009/.011/.016/.024/.032/.042/.054

.009/.011/.016/.024/.032/.042/.054 Hardware color: Cosmo black

Cosmo black Controls: Volume and tone knobs, five-way selector switch

RG652AHMFX

Neck type: Super Wizard HP / 5pc Maple/Walnut neck

Super Wizard HP / 5pc Maple/Walnut neck Top/back/body: Ash body

Ash body Fretboard: Bound Birdseye Maple / Black dot inlay

Bound Birdseye Maple / Black dot inlay Fret: Jumbo frets

Jumbo frets Bridge: Gibraltar Standard II bridge

Gibraltar Standard II bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: DiMarzio® Air Norton™ (H) neck pickup (Passive/Alnico)

DiMarzio® Air Norton™ (H) neck pickup (Passive/Alnico) Bridge pickup: DiMarzio® The Tone Zone® (H) bridge pickup (Passive/Alnico)

DiMarzio® The Tone Zone® (H) bridge pickup (Passive/Alnico) Factory tuning: 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E

1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E String gauge: .010/.013/.017/.026/.036/.046

.010/.013/.017/.026/.036/.046 Nut: Graph Tech® nut

Graph Tech® nut Hardware color: Cosmo black

Cosmo black Controls: Volume and tone knobs, five-way selector switch

RG6PKAG

Neck type: Wizard / 11pc Maple/Walnut/Bubinga neck

Wizard / 11pc Maple/Walnut/Bubinga neck Top/back/body: Koa top / African Mahogany body

Koa top / African Mahogany body Fretboard: Rosewood fretboard / Mother of Pearl dot inlay

Rosewood fretboard / Mother of Pearl dot inlay Fret: Jescar EVO Gold frets / Premium fret edge treatment

Jescar EVO Gold frets / Premium fret edge treatment Number of frets: 24

24 Bridge: Edge bridge

Edge bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: EMG® SA (S) neck pickup (Active/Alnico)

EMG® SA (S) neck pickup (Active/Alnico) Middle pickup: EMG® SA (S) middle pickup (Active/Alnico)

EMG® SA (S) middle pickup (Active/Alnico) Bridge pickup: EMG® 81(H) bridge pickup (Active/Ceramic)

EMG® 81(H) bridge pickup (Active/Ceramic) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL110

D'Addario® EXL110 String gauge: .009/.011/.016/.024/.032/.042

.009/.011/.016/.024/.032/.042 Nut: Locking nut

Locking nut Hardware color: Gold

Ibanez RG631ALF

Neck type: Nitro Wizard / 5pc Panga Panga/Walnut neck

Nitro Wizard / 5pc Panga Panga/Walnut neck Top/back/body: Nyatoh body

Nyatoh body Fretboard: Macassar Ebony fretboard/White Step off-set dot inlay

Macassar Ebony fretboard/White Step off-set dot inlay Fret: Jumbo Sub Zero treated frets

Jumbo Sub Zero treated frets Number of frets: 24

24 Bridge: Gibraltar Standard II bridge

Gibraltar Standard II bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico (H) neck pickup (Active/Alnico)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico (H) neck pickup (Active/Alnico) Bridge pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic (H) bridge pickup (Active/Ceramic)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic (H) bridge pickup (Active/Ceramic) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL110

D'Addario® EXL110 String gauge: .010/.013/.017/.026/.036/.046

.010/.013/.017/.026/.036/.046 Nut: Plastic nut

Plastic nut Hardware color: Black

RG80F

Neck type: Wizard II-8 / 5pc Maple/Walnut neck

Wizard II-8 / 5pc Maple/Walnut neck Top/back/body: Meranti body

Meranti body Fretboard: Rosewood fretboard/White dot inlay

Rosewood fretboard/White dot inlay Fret: Jumbo frets

Jumbo frets Number of frets: 24

24 Bridge: F108 bridge

F108 bridge String space: 10.5mm

10.5mm Neck pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico-8 (H) neck pickup (Active/Alnico)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico-8 (H) neck pickup (Active/Alnico) Bridge pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic-8 (H) bridge pickup (Active/Ceramic)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic-8 (H) bridge pickup (Active/Ceramic) Factory tuning: 1D#,2A#,3F#,4C#,5G#,6D#,7A#,8F

1D#,2A#,3F#,4C#,5G#,6D#,7A#,8F Strings: D'Addario® EXL120-7+.065

D'Addario® EXL120-7+.065 String gauge: .009/.011/.016/.024/.032/.042/.054/.065

.009/.011/.016/.024/.032/.042/.054/.065 Nut: Plastic nut

Plastic nut Hardware color: Gold

RG320EXZ

Neck type: Wizard III Maple neck

Wizard III Maple neck Top/back/body: Meranti body

Meranti body Fretboard: Bound Jatoba fretboard / White dot inlay

Bound Jatoba fretboard / White dot inlay Fret: Jumbo frets

Jumbo frets Number of frets: 24

24 Bridge: Edge-Zero II w/ZPS3Fe bridge

Edge-Zero II w/ZPS3Fe bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: Quantum (H) neck pickup (Passive/Ceramic)

Quantum (H) neck pickup (Passive/Ceramic) Bridge pickup: Quantum (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)

Quantum (H) bridge pickup (Passive/Ceramic) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL120

D'Addario® EXL120 String gauge: .009/.011/.016/.024/.032/.042

.009/.011/.016/.024/.032/.042 Nut: Locking nut

Locking nut Hardware color: Black

RGA Series

RGA42HPT

Neck type: Wizard III Roasted Maple neck

Wizard III Roasted Maple neck Top/back/body: Nyatoh body

Nyatoh body Fretboard: Jatoba fretboard / Off-set white dot inlay

Jatoba fretboard / Off-set white dot inlay Fret: Jumbo frets

Jumbo frets Number of frets: 24

24 Bridge: Double Locking tremolo bridge

Double Locking tremolo bridge String space: 10.5mm

10.5mm Neck pickup: DiMarzio® Fusion Edge (H) neck pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® Fusion Edge (H) neck pickup (Passive/Ceramic) Bridge pickup: DiMarzio® Fusion Edge (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® Fusion Edge (H) bridge pickup (Passive/Ceramic) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL120

D'Addario® EXL120 String gauge: .009/.011/.016/.024/.032/.042

.009/.011/.016/.024/.032/.042 Nut: Locking nut

Locking nut Hardware color: Gold

RGA42HP

Neck type: Wizard III Roasted Maple neck

Wizard III Roasted Maple neck Top/back/body: Nyatoh body

Nyatoh body Fretboard: Jatoba fretboard / Off-set white dot inlay

Jatoba fretboard / Off-set white dot inlay Fret: Jumbo frets

Jumbo frets Number of frets: 24

24 Bridge: F106 bridge

F106 bridge String space: 10.5mm

10.5mm Neck pickup: DiMarzio® Fusion Edge (H) neck pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® Fusion Edge (H) neck pickup (Passive/Ceramic) Bridge pickup: DiMarzio® Fusion Edge (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® Fusion Edge (H) bridge pickup (Passive/Ceramic) Factory tuning: 1E,2B,3G,4D,5A,6E

1E,2B,3G,4D,5A,6E Strings: D'Addario® EXL110

D'Addario® EXL110 String gauge: .010/.013/.017/.026/.036/.046

.010/.013/.017/.026/.036/.046 Hardware color: Gold

RGD Series

RGDR4427FX

Neck type: Wizard-7 / 5pc Maple/Wenge neck w/KTS™ TITANIUM rods

Wizard-7 / 5pc Maple/Wenge neck w/KTS™ TITANIUM rods Top/back/body: Richlite top/Ash body

Richlite top/Ash body Fretboard: Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Luminlay dot inlay

Bound Macassar Ebony fretboard / Off-set Luminlay dot inlay Fret: Jumbo frets/Prestige fret edge treatment

Jumbo frets/Prestige fret edge treatment Number of frets: 24

24 Bridge: Mono-rail bridge

Mono-rail bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: DiMarzio® Fusion Edge 7 (H) neck pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® Fusion Edge 7 (H) neck pickup (Passive/Ceramic) Bridge pickup: DiMarzio® Fusion Edge 7 (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)

DiMarzio® Fusion Edge 7 (H) bridge pickup (Passive/Ceramic) Factory tuning: 1D,2A,3F,4C,5G,6D,7A

1D,2A,3F,4C,5G,6D,7A Strings: D'Addario® EXL110-7

D'Addario® EXL110-7 String gauge: .010/.013/.017/.026/.036/.046/.059

.010/.013/.017/.026/.036/.046/.059 Nut: Graph Tech® BLACK TUSQ XL® nut

Graph Tech® BLACK TUSQ XL® nut Hardware color: Black

RGD61ALA

Neck type: Nitro Wizard 5pc Panga Panga/Walnut neck

Nitro Wizard 5pc Panga Panga/Walnut neck Top/back/body: Ash body

Ash body Fretboard: Macassar Ebony fretboardWhite Step off-set dot inlay

Macassar Ebony fretboardWhite Step off-set dot inlay Fret: Jumbo Sub Zero treated frets

Jumbo Sub Zero treated frets Number of frets: 24

24 Bridge: Mono-rail bridge

Mono-rail bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico (H) neck pickup (Active/Alnico)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Alnico (H) neck pickup (Active/Alnico) Bridge pickup: Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic (H) bridge pickup (Active/Ceramic)

Fishman® Fluence Modern Humbucker Ceramic (H) bridge pickup (Active/Ceramic) Factory tuning: 1D,2A,3F,4C,5G,6D

1D,2A,3F,4C,5G,6D Strings: D'Addario® EXL110

D'Addario® EXL110 String gauge: .010/.013/.017/.026/.036/.046

.010/.013/.017/.026/.036/.046 Nut: Plastic nut

Plastic nut Hardware color: Black

RGD71ALPA

Neck type: Nitro Wizard-7 / 5pc Panga Panga/Walnut neck

Nitro Wizard-7 / 5pc Panga Panga/Walnut neck Top/back/body: Poplar Burl top/Layered Ash & Nyatoh body

Poplar Burl top/Layered Ash & Nyatoh body Fretboard: Macassar Ebony fretboard/White Step off-set dot inlay

Macassar Ebony fretboard/White Step off-set dot inlay Fret: Jumbo Sub Zero treated frets

Jumbo Sub Zero treated frets Number of frets: 24

24 Bridge: Mono-rail bridge

Mono-rail bridge String space: 10.8mm

10.8mm Neck pickup: Bare Knuckle Aftermath-7 (H) neck pickup (Passive/Alnico)

Bare Knuckle Aftermath-7 (H) neck pickup (Passive/Alnico) Bridge pickup: Bare Knuckle Aftermath-7 (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)

Bare Knuckle Aftermath-7 (H) bridge pickup (Passive/Ceramic) Factory tuning: 1D,2A,3F,4C,5G,6D,7A

1D,2A,3F,4C,5G,6D,7A Strings: D'Addario® EXL110-7

D'Addario® EXL110-7 String gauge: .010/.013/.017/.026/.036/.046/.059

.010/.013/.017/.026/.036/.046/.059 Nut: Plastic nut

Plastic nut Hardware color: Black

RGD7521PB

