Tabs: Mötley Crüe "All in the Name of..."

USER-SUBMITTED TAB

Below is a user-submitted guitar tablature for the song "All in the Name of" by Motley Crue, one of several user-submitted tabs to be found on GuitarWorld.com. Please note that the tablature on this page is not an official tab.

For official tabs, be sure to visit alfred.com.

Artist: Motley Crue

Song: "All in the Name of"

Album: Girls, Girls, Girls

intro

d-------------------------------------------

g-------------------------------------------

c--------------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--x\--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a------0--3-4-----4---------------------3-4-

d-------------------------------------------

nh-------------|

d----------------------------------------------------------------------------

g----------------------------------------------------------------------------

c----------2-----2--4/5--\/-\/-(5)\----------2-----2--4/--5-\/-\/-\/-\/-(5)-\

f--2-------2-----2--4/5--\/-\/-(5)\--2-------2-----2--4/---------------------

a--0--3-4-----4----------------------0--3-4-----4----------------------------

d----------------------------------------------------------------------------

d-------------------------------------------------------------

g-------------------------------------------------------------

c--/5--5-4-2-4-2-----------------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--/5--5-4-2-4-2---------2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a-----------------3-4----0--3-4-----4---------------------3-4-

d-------------------------------------------------------------

verse

d-------------------------------------------------------------------

g-------------------------------------------------------------------

c--7----(7)----(7)----7--5--4----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--7----(7)----(7)----7--5--4--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--5----(5)----(5)----5--3--2--0--3-4-----4---------------------3-4-

d-------------------------------------------------------------------

d---------------------------------------

g---------------------------------------

c----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--0--3-4-----4---------------------3-4-

d---------------------------------------

d-------------------------------------------------------------------

g-------------------------------------------------------------------

c--7----(7)----(7)----7--5--4----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--7----(7)----(7)----7--5--4--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--5----(5)----(5)----5--3--2--0--3-4-----4---------------------3-4-

d-------------------------------------------------------------------

d---------------------------------------

g---------------------------------------

c----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--0--3-4-----4---------------------3-4-

d---------------------------------------

chorus

PM PM PM PM

d---------------------------------------------------------------------

g-------------------------------------------8p7--7-8--7----8p7--7-8--7

c-------9-----7-9-------9-------7--9-7----x-7----7-7--7----7----7-7--7

f-------9-----7-9-------9-------7--9-7--------------------------------

a-------7---------------7---------------------------------------------

d--0-0-----0-------0-0-----0-0----------------------------------------

PM PM PM PM PM

d--------------------------------------------------------------------

g-------9-----7-9----------------------------------------------------

c-------9-----7-9-------9-------7--9-7-------------------------------

f-------9-----7-9-------9-------7--9-7------5p4-4-5--4----5p4-4-5--4-

a--7-7-----7-------7-7-----7-7------------5-5---5-5--5----5---5-5--5-

d--------------------------------------------------------------------

PM PM PM PM PM PM

d-----------------------------------------------------------------------

g-------------------------8p7-7-8--7--------------------------8p7-7-8--7

c--2--2-------2-----2-----7---7-7--7----2--2------2-----2-----7---7-7--7

f--2--2-------2-----2-------------------2--2------2-----2---------------

a--0--0--0-0-----0-----0----------------0--0--0-0----0-----0------------

d-----------------------------------------------------------------------

PM PM PM PM PM PM

d------------------------------------------------------------------------

g------------------------------------------------------------------------

c--2--2-------2-----2-------------------2--2-------2-----2---------------

f--2--2-------2-----2-----5p4-4-5--4----2--2-------2-----2-----5p4-4-5--4

a--0--0--0-0-----0-----0--5---5-5--5----0--0--0-0-----0-----0--5---5-5--5

d------------------------------------------------------------------------

PM PM PM PM PM PM

d-----------------------------------------------------------------------

g-------------------------8p7-7-8--7-------------------------8p7-7-8--7-

c--7--7-------7-----7-----7---7-7--7--2--2-------2-----2-----7---7-7--7-

f--7--7-------7-----7-----------------2--2-------2-----2----------------

a--5--5--5-5-----5-----5--------------0--0--0-0-----0-----0-------------

d-----------------------------------------------------------------------

PM PM PM PM PM PM

d-----------------------------------------------------------------------

g-----------------------------------------------------------------------

c--7--7-------7-----7------------------2--2-------2-----2---------------

f--7--7-------7-----7----5p4-4-5--4----2--2-------2-----2----5p4-4-5--4-

a--5--5--5-5-----5-----5-5---5-5--5----0--0--0-0-----0-----0-5---5-5--5-

d-----------------------------------------------------------------------

PM PM PM PM

d------------------------------------------------------------------

g------------------------------------------------------------------

c-------9----7-9-------9------7--9-7------8p7-7-8--7----8p7-7-8--7-

f-------9----7-9-------9------7--9-7----x-7---7-7--7----7---7-7--7-

a-------7--------------7-------------------------------------------

d--0-0----0-------0-0-----0-0--------------------------------------

PM PM PM PM PM

d------------------------------------------------------------------

g-------9-----7-9--------------------------------------------------

c-------9-----7-9-------9-------7--9-7-----------------------------

f-------9-----7-9-------9-------7--9-7----5p4-4-5--4----5p4-4-5--5-

a--7-7-----7-------7-7-----7-7----------5-5---5-5--5----5---5-5--5-

d------------------------------------------------------------------

d---------------------------------------

g---------------------------------------

c----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--0--3-4-----4---------------------3-4-

d---------------------------------------

d---------------------------------------

g---------------------------------------

c----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--0--3-4-----4---------------------3-4-

d---------------------------------------

d--------------------------

g--------------------------

c--2~----(2)----(2)----(2)-

f--2~----(2)----(2)----(2)-

a--0~----(0)----(0)----(0)-

d--------------------------

interlude

d-------------------------------

g--------------------8p7-7-8--7-

c--2~----(2)----(2)--7---7-7--7-

f--2~----(2)----(2)-------------

a--0~----(0)----(0)-------------

d-------------------------------

d-------------------------------

g--------------------8p7-7-8--7-

c--2~----(2)----(2)--7---7-7--7-

f--2~----(2)----(2)-------------

a--0~----(0)----(0)-------------

d-------------------------------

bridge

d-------------------------------------

g-------8p7-7-8--7---------8p7-7-8--7-

c--2----7---7-7--7----2----7---7-7--7-

f--2------------------2---------------

a--0------------------0---------------

d-------------------------------------

d--------------------------------------------

g-------8p7-7-8--7---------------------------

c--2----7---7-7--7----2--2-----------------2-

f--2------------------2--2---5p4-4-5--4----2-

a--0------------------0--0---5---5-5--5----0-

d--------------------------------------------

solo

PM PM

d-------------------------------------------------------------7--------

g-----------------------------------------------7-----7--10b-----10--7-

c--7--7-----7--7-x-7-x-x-7-----7-x-x-7-x-x--9b-----9-------------------

f--------9------------------9------------------------------------------

a----------------------------------------------------------------------

d----------------------------------------------------------------------

d------10-------------------------------10-10-----10-10-----10-10-----10-10

g--13b----13--12-10-------10----10--13b-------13b-------13b-------13b------

c-------------------13-12----12--------------------------------------------

f--------------------------------------------------------------------------

a--------------------------------------------------------------------------

d--------------------------------------------------------------------------

d-10-10-----10-10-----10-10-------------------10----------------------------

g-------13b-------13b-------13b--(13)-10p0-13b--13-12-10------10------------

c--------------------------------------------------------13-12---13-12-10---

f-------------------------------------------------------------------------12

a---------------------------------------------------------------------------

d---------------------------------------------------------------------------

d-------------------------------

g-------------------------------

c--12-10------------------------

f--------12--10-----------------

a---------------12-11-10-8----8-

d--------------------------10---

d---------------------------------------

g---------------------------------------

c----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--0--3-4-----4---------------------3-4-

d---------------------------------------

d---------------------------------------

g---------------------------------------

c----------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--0--3-4-----4---------------------3/4-

d---------------------------------------

d--------------------------

g--------------------------

c--2~----(2)----(2)----(2)-

f--2~----(2)----(2)----(2)-

a--0~----(0)----(0)----(0)-

d--------------------------

d---------------------------------------------------7-----------10----------

g----------------------------------------7---7--10b---10-7--13b----13--12-10

c--7\------7\------7---7---7---7---7--9b---9--------------------------------

f-----7/9-----7/9----9---9---9---9------------------------------------------

a---------------------------------------------------------------------------

d---------------------------------------------------------------------------

d----------------------------------

g--------10------------------------

c--13-12----12-10------------------

f----------------------------------

a------------------12~~~~~~---(12)-

d----------------------------------

d------------------------------------------------------

g------------------------------------------------------

c--7----5----4------------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

f--7----5----4----2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2------

a--5----3----2----0--3-4-----4---------------------3-4-

d------------------------------------------------------

d---------12-----------------------------------------------------------------

g-----15b---15--14-12--------12----------------------------------------------

c---------------------15--14---15--14------------2-----2--4/5--5-4-2-4-2-----

f----------------------------------------2-------2-----2--4/5--5-4-2-4-2-----

a--\-------------------------------------0--3-4-----4---------------------3-4

d----------------------------------------------------------------------------

PM PM PM

d------------------------

g------------------------

c-------9-----7--9-------

f-------9-----7--9-------

a-------7----------------

d--0-0-----0--------0--0-

d-------------------------------------------------------------------------

g---------------------15b----8p7-7-8--7----8p7-7-8--7---------------------

c--12----14-12-------------x-7---7-7--7----7---7-7--7----9-------7--7-9-7-

f----14--------14--12------------------------------------9-------7--7-9-7-

a--------------------------------------------------------7----------------

d-----------------------------------------------------------0-0-----------

d-----------------------------

g-----------------------------

c-----------------------------

f----5p4-4-5--4----5p4-4-5--4-

a--5-5---5-5--5----5---5-5--5-

d-----------------------------

outro chorus

PM PM PM PM PM

d--------------------------------------------------------

g-------------------------8p7-7-8--7---------------------

c--2--2-------2---2-------7---7-7--7----2--2-------2---2-

f--2--2-------2---2---------------------2--2-------2---2-

a--0--0--0-0----0------0----------------0--0--0-0----0---

d--------------------------------------------------------

d--17--------17-----------17---------17------------15---------15--------

g--20b--(20)-20b--(20)----20b--(20)--20b--(20)-----15b--(15)--15b--(15)-

c-----------------------------------------------------------------------

f-----------------------------------------------------------------------

a-----------------------------------------------------------------------

d-----------------------------------------------------------------------

PM PM PM PM

d-----------------------------------------------------

g-----8p7-7-8--7---------------------------8p7-7-8--7-

c-----7---7-7--7----2--2-------2---2-------7---7-7--7-

f-------------------2--2-------2---2------------------

a--0----------------0--0--0-0----0------0-------------

d-----------------------------------------------------

d--15---------15----------------------------------------------------------

g--15b--(15)--15b--(15)--15\--10---------10---------10---------10---(10)\-

c-----------------------------12b--(12)--12b--(12)--12b--(12)--12b--(12)\-

f-------------------------------------------------------------------------

a-------------------------------------------------------------------------

d-------------------------------------------------------------------------

PM PM PM

d-----------------------------------

g------------------------8p7-7-8--7-

c--2--2-------2---2------7---7-7--7-

f--2--2-------2---2-----------------

a--0--0--0-0----0-----0-------------

d-----------------------------------

PM PM PM

d-----------------------------------

g------------------------8p7-7-8--7-

c--2--2-------2---2------7---7-7--7-

f--2--2-------2---2-----------------

a--0--0--0-0----0-----0-------------

d-----------------------------------

d-----------------------------------------

g--8--------8------------------8p7-7-8--7-

c--7b--(7)--7b--(7)-----5~~~~--7---7-7--7-

f-----------------------------------------

a-----------------------------------------

d-----------------------------------------

free time

d---------------------------------------------------------

g---------------------------------------------------------

c--2--------2------2---2--4/5-5-4-2-4-2-------------------

f--2--------2------2---2--4/5-5-4-2-4-2--------5p4-4-5--4-

a--0--------0--3h4---4------------------3-4----5---5-5--5-

d---------------------------------------------------------

d---------------------------------------------------------------

g---------------------------------------------------------------

c--2--------(2)--------(2)----2--2--2----(2)----(2)----(2)----2-

f--2--------(2)--------(2)----2--2--2----(2)----(2)----(2)----2-

a--0--------(0)--------(0)----0--0--0----(0)----(0)----(0)----0-

d---------------------------------------------------------------