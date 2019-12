Tabs: The Beatles "Magical Mystery Tour"

USER-SUBMITTED TAB

Artist: The Beatles

Song: "Magical Mystery Tour"

Album: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

D A

e|5------ ------- ------- -------|0------ ------- ------- -------|

B|7-----------7------------------|2-----------2------------------|

G|7-----------7----7-------------|2-----------2---2--------------|

D|0----------------0-------------|------------2---2--------------|

A|-------------------------------|0---------------0--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

E

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|0------------------------------|-------------------------------|

G|1------------------------------|-------------------------------|

D|2------------------------------|-------------------------------|

A|2------------------------------|-------------------------------|

E|0------------------------------|-------------------------------|

Roll up, roll up for the magical mys..

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-------------------------------|-------------------------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

....tery tour! Step right this way!

e|0------ ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|0------------------------------|-------------------------------|

G|1------------------------------|-------------------------------|

D|2------------------------------|-------------------------------|

A|2------------------------------|-------------------------------|

E|0------------------------------|-------------------------------|

Roll up,

G A

e|3------ ------- ------- -------|5------ ------- ------- -------|

B|3------------------------------|5------------------------------|

G|4------------------------------|6------------------------------|

D|5------------------------------|7------------------------------|

A|5------------------------------|7------------------------------|

E|3------------------------------|5------------------------------|

roll up for the mystery tour.

E

e|0------ ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|0------------------------------|-------------------------------|

G|1------------------------------|-------------------------------|

D|2------------------------------|-------------------------------|

A|2------------------------------|-------------------------------|

E|0------------------------------|-------------------------------|

Roll up

G A

e|3------ ------- ------- -------|5------ ------- ------- -------|

B|3------------------------------|5------------------------------|

G|4------------------------------|6------------------------------|

D|5------------------------------|7------------------------------|

A|5------------------------------|7------------------------------|

E|3------------------------------|5------------------------------|

roll up for the mystery tour.

E

e|0------ ------- 0------ -------|------- 0------ 0------ 0------|

B|0---------------0--------------|--------0-------0-------0------|

G|1---------------1--------------|--------1-------1-------1------|

D|2---------------2--------------|--------2-------2-------2------|

A|2---------------2--------------|--------2-------2-------2------|

E|0---------------0--------------|--------0-------0-------0------|

And that's an invitation

Roll up

G A

e|3------ ------- 3------ -------|------- 5------ 5------ -------|

B|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

G|4---------------4--------------|--------6-------6--------------|

D|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

A|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

E|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

roll up for the mystery tour

E

e|0------ ------- 0------ -------|------- 0------ 0------ -------|

B|0---------------0--------------|--------0-------0--------------|

G|1---------------1--------------|--------1-------1--------------|

D|2---------------2--------------|--------2-------2--------------|

A|2---------------2--------------|--------2-------2--------------|

E|0---------------0--------------|--------0-------0--------------|

to make a reservation

Roll up

G A

e|3------ ------- 3------ -------|------- 5------ 5------ -------|

B|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

G|4---------------4--------------|--------6-------6--------------|

D|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

A|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

E|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

roll up for the mystery tour

D D7

e|2------ ------- 2------ -------|2------ ------- 2------ -------|

B|3---------------3--------------|3---------------3--------------|

G|2---------------2--------------|2---------------2--------------|

D|0---------------0--------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|3---------------3--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

The magical mystery tour is

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|-------------------------------|3---3---3---3---3---3---3---3--|

G|2---2---2---2---2---2---2---2--|2---2---2---2---2---2---2---2--|

D|4---4---4---4---4---4---4---4--|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

G Gm

e|3------ ------- 3------ -------|3------ ------- 3------ -------|

B|3---------------3--------------|3---------------3--------------|

G|0---------------0--------------|0---------------0--------------|

D|0---------------0--------------|0---------------0--------------|

A|2---------------2--------------|1---------------1--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

waiting to take you away

e|2---2-- 2---2-- 2---2-- 2---2--|5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5|

B|3---3---3---3---3---3---3---3--|3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|

G|4---4---4---4---4---4---4---4--|3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

D A

e|2------ ------- 2------ -------|0------ ------- 0------ 0------|

B|3---------------3--------------|2---------------2-------2------|

G|2---------------2--------------|2---------------2-------2------|

D|0---------------0--------------|2---------------2-------2------|

A|0---------------0--------------|0---------------0-------0------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

Waiting to take you away

e|5------ ------- ------- -------|0------ ------- ------- -------|

B|7-----------7------------------|2-----------2------------------|

G|7-----------7----7-------------|2-----------2---2--------------|

D|0----------------0-------------|2-----------2---2--------------|

A|-------------------------------|0---------------0--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

E

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|0------------------------------|-------------------------------|

G|1------------------------------|-------------------------------|

D|2------------------------------|-------------------------------|

A|2------------------------------|-------------------------------|

E|0------------------------------|-------------------------------|

Roll up,

G A

e|3------ ------- ------- -------|5------ ------- ------- -------|

B|3------------------------------|5------------------------------|

G|4------------------------------|6------------------------------|

D|5------------------------------|7------------------------------|

A|5------------------------------|7------------------------------|

E|3------------------------------|5------------------------------|

roll up for the mystery tour.

E

e|0------ ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|0------------------------------|-------------------------------|

G|1------------------------------|-------------------------------|

D|2------------------------------|-------------------------------|

A|2------------------------------|-------------------------------|

E|0------------------------------|-------------------------------|

Roll up

G A

e|3------ ------- ------- -------|5------ ------- ------- 5------|

B|3------------------------------|5-----------------------5------|

G|4------------------------------|6-----------------------6------|

D|5------------------------------|7-----------------------7------|

A|5------------------------------|7-----------------------7------|

E|3------------------------------|5-----------------------5------|

roll up for the mystery tour.

E

e|0------ ------- 0------ -------|------- 0------ 0------ 0------|

B|0---------------0--------------|--------0-------0-------0------|

G|1---------------1--------------|--------1-------1-------1------|

D|2---------------2--------------|--------2-------2-------2------|

A|2---------------2--------------|--------2-------2-------2------|

E|0---------------0--------------|--------0-------0-------0------|

We've got everything you need

Roll up

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12----- -------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9-------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

G A

e|3------ ------- 3------ -------|------- 5------ 5------ -------|

B|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

G|4---------------4--------------|--------6-------6--------------|

D|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

A|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

E|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

roll up for the mystery tour

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12----- -------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9-------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

E

e|0------ ------- 0------ -------|------- 0------ 0------ -------|

B|0---------------0--------------|--------0-------0--------------|

G|1---------------1--------------|--------1-------1--------------|

D|2---------------2--------------|--------2-------2--------------|

A|2---------------2--------------|--------2-------2--------------|

E|0---------------0--------------|--------0-------0--------------|

Satisfaction guaranteed

Roll up

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12----- -------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9-------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

G A

e|3------ ------- 3------ -------|------- 5------ 5------ -------|

B|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

G|4---------------4--------------|--------6-------6--------------|

D|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

A|5---------------5--------------|--------7-------7--------------|

E|3---------------3--------------|--------5-------5--------------|

roll up for the mystery tour

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12----- -------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9-------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

D D7

e|2------ ------- 2------ -------|2------ ------- 2------ -------|

B|3---------------3--------------|3---------------3--------------|

G|2---------------2--------------|2---------------2--------------|

D|0---------------0--------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|3---------------3--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

The magical mystery tour is

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|-------------------------------|3---3---3---3---3---3---3---3--|

G|2---2---2---2---2---2---2---2--|2---2---2---2---2---2---2---2--|

D|4---4---4---4---4---4---4---4--|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

G Gm

e|3------ ------- 3------ -------|3------ ------- 3------ -------|

B|3---------------3--------------|3---------------3--------------|

G|0---------------0--------------|0---------------0--------------|

D|0---------------0--------------|0---------------0--------------|

A|2---------------2--------------|1---------------1--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

waiting to take you away

e|2---2-- 2---2-- 2---2-- 2---2--|5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5|

B|3---3---3---3---3---3---3---3--|3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|

G|4---4---4---4---4---4---4---4--|3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

D A

e|2------ ------- 2------ -------|0------ ------- 0------ -------|

B|3---------------3--------------|2---------------2--------------|

G|2---------------2--------------|2---------------2--------------|

D|0---------------0--------------|2---------------2--------------|

A|0---------------0--------------|0---------------0--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

Waiting to take you away

e|5------ ------- ------- -------|0------ ------- ------- -------|

B|7-----------7------------------|2-----------2------------------|

G|7-----------7----7-------------|2-----------2---2--------------|

D|0----------------0-------------|2-----------2---2--------------|

A|-------------------------------|0---------------0--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

B

e|2------ ------- 2------ 2------|2------ 2------ 2------ 2------|

B|4---------------4-------4------|4-------4-------4-------4------|

G|4---------------4-------4------|4-------4-------4-------4------|

D|4---------------4-------4------|4-------4-------4-------4------|

A|2---------------2-------2------|2-------2-------2-------2------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

e|7------ ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|7------------------------------|-------------------------------|

G|8------------------------------|-------------------------------|

D|9------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

F#m

e|2------ 2------ 2------ 2------|2------ 2------ 2------ ----2--|

B|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-----------2--|

G|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-----------2--|

D|4-------4-------4-------4------|4-------4-------4-----------4--|

A|4-------4-------4-------4------|4-------4-------4-----------4--|

E|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-----------2--|

Mystery trek

e|------- ------- 9------ -------|------- ------- ----7-- ----5--|

B|----------10-------------------|--------------------9-------7--|

G|9----9-------------------------|-------------------------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|9------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

B

e|2------ 2------ 2---2-- 2------|2------ 2------ 2------ 2------|

B|4-------4-------4---4---4------|4-------4-------4-------4------|

G|4-------4-------4---4---4------|4-------4-------4-------4------|

D|4-------4-------4---4---4------|4-------4-------4-------4------|

A|2-------2-------2---2---2------|2-------2-------2-------2------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

e|7------ ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|7------------------------------|-------------------------------|

G|8------------------------------|-------------------------------|

D|9------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

F#m Abm

e|2------ 2------ 2------ 2------|2------ 2------ 2---4-- -------|

B|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2---4----------|

G|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2---4----------|

D|4-------4-------4-------4------|4-------4-------4---6----------|

A|4-------4-------4-------4------|4-------4-------4---6----------|

E|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2---4----------|

e|------- ---7--- 9----9- --9----|------- ------- ------- -------|

B|-----10--------10---10---10----|-------------------------------|

G|9---------------9----9----9----|-------------------------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|9------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

A B7

e|0------ 0------ 0------ 0------|2------ 2------ 2------ 2------|

B|2-------2-------2-------2------|0-------0-------0-------0------|

G|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-------2------|

D|2-------2-------2-------2------|1-------1-------1-------1------|

A|0-------0-------0-------0------|2-------2-------2-------2------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 14----- -------|

B|----------------14-------------|----------------16P14-16-------|

G|----------------14-------------|----------------16-------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

E

e|0------ ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|0------------------------------|-------------------------------|

G|1------------------------------|-------------------------------|

D|2------------------------------|-------------------------------|

A|2------------------------------|-------------------------------|

E|0------------------------------|-------------------------------|

Now

e|12----- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|12-----------------------------|-------------------------------|

G|13-----------------------------|-------------------------------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

x x

G A

e|3------ ------- ------- -------|5------ ------- ------- -------|

B|3------------------------------|5------------------------------|

G|4------------------------------|6------------------------------|

D|5------------------------------|7------------------------------|

A|5------------------------------|7------------------------------|

E|3------------------------------|5------------------------------|

the magical mystery tour.

E

e|0------ ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|

B|0------------------------------|-------------------------------|

G|1------------------------------|-------------------------------|

D|2------------------------------|-------------------------------|

A|2------------------------------|-------------------------------|

E|0------------------------------|-------------------------------|

Roll up,

x x x x

G A

e|3------ ------- ------- -------|5------ ------- ------- -------|

B|3------------------------------|5------------------------------|

G|4------------------------------|6------------------------------|

D|5------------------------------|7------------------------------|

A|5------------------------------|7------------------------------|

E|3------------------------------|5------------------------------|

roll up for the mystery tour.

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- ----0--|

B|-------------------------------|----------------------------0--|

G|-------------------------------|----------------------------1--|

D|-------------------------------|----------------------------2--|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

E

e|0------ 0------ 0------ 0------|0------ 0------ 0------ 0------|

B|0-------0-------0-------0------|0-------0-------0-------0------|

G|1-------1-------1-------1------|1-------1-------1-------1------|

D|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-------2------|

A|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-------2------|

E|0-------0-------0-------0------|0-------0-------0-------0------|

And that's an invitation

Roll up

e|------- 0------ 0------ 0------|------- 0------ ------- 0------|

B|--------0-------0-------0------|--------0---------------0------|

G|--------1-------1-------1------|--------1---------------1------|

D|--------2-------2-------2------|--------2---------------2------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12\11-12-------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9\-8--9-------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

G A

e|3------ 3------ 3------ 3------|5------ 5------ 5------ 5------|

B|3-------3-------3-------3------|5-------5-------5-------5------|

G|4-------4-------4-------4------|6-------6-------6-------6------|

D|5-------5-------5-------5------|7-------7-------7-------7------|

A|5-------5-------5-------5------|7-------7-------7-------7------|

E|3-------3-------3-------3------|5-------5-------5-------5------|

roll up for the mystery tour

e|------- 0------ ------- 0------|------- 0------ ------- 0------|

B|--------0---------------0------|--------2---------------2------|

G|--------4---------------4------|--------2---------------2------|

D|--------5---------------5------|--------2---------------2------|

A|--------5---------------5------|--------0---------------0------|

E|--------3---------------3------|-------------------------------|

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12\11-12-------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9\-8--9-------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

E

e|0------ 0------ 0------ 0------|0------ 0------ 0------ 0------|

B|0-------0-------0-------0------|0-------0-------0-------0------|

G|1-------1-------1-------1------|1-------1-------1-------1------|

D|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-------2------|

A|2-------2-------2-------2------|2-------2-------2-------2------|

E|0-------0-------0-------0------|0-------0-------0-------0------|

to make a reservation

Roll up

e|------- 0------ 0------ 0------|------- 0------ ------- 0------|

B|--------0-------0-------0------|--------0---------------0------|

G|--------1-------1-------1------|--------1---------------1------|

D|--------2-------2-------2------|--------2---------------2------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12\11-12-------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9\-8--9-------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

G A

e|3------ 3------ 3------ 3------|5------ 5------ 5------ 5------|

B|3-------3-------3-------3------|5-------5-------5-------5------|

G|4-------4-------4-------4------|6-------6-------6-------6------|

D|5-------5-------5-------5------|7-------7-------7-------7------|

A|5-------5-------5-------5------|7-------7-------7-------7------|

E|3-------3-------3-------3------|5-------5-------5-------5------|

roll up for the mystery tour

e|------- 0------ ------- 0------|------- 0------ ------- 0------|

B|--------0---------------0------|--------2---------------2------|

G|--------4---------------4------|--------2---------------2------|

D|--------5---------------5------|--------2---------------2------|

A|--------5---------------5------|--------0---------------0------|

E|--------3---------------3------|-------------------------------|

e|------- ------- 12----- -------|------- ------- 12\11-12-------|

B|-------------------------------|-------------------------------|

G|-----------------9-------------|-----------------9\-8--9-------|

D|-------------------------------|-------------------------------|

A|-------------------------------|-------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|

D

e|2------ ------- -------|2------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

The magical

e|------- ------- -------|5------ ------- -------|

B|------------7----------|7-----------7----------|

G|7-----------7----------|------------7----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

D7

e|2------ ------- -------|2------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|3----------------------|3----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

mystery tour is

e|------- ------- -------|5------ ------- -------|

B|------------7----------|7-----------7----------|

G|5-----------5----------|------------5----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

G

e|3------ ------- -------|3------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|0----------------------|0----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|2----------------------|2----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

coming to take you away

e|------- ------- -------|7------ ------- -------|

B|------------8----------|8-----------8----------|

G|7-----------7----------|------------7----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

Gm

e|3------ ------- -------|3------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|0----------------------|0----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|1----------------------|1----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|6------ ------- -------|

B|------------6----------|6-----------6----------|

G|7-----------7----------|------------7----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

D

e|2------ ------- -------|2------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|0----------------------|0----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

Coming to take you away

e|5------ 5------ 5------|5------ 5------ 5------|

B|7-------7-------7------|7-------6--------------|

G|7-------7-------7------|7-------7-------7------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

A

e|0------ ------- -------|0------ ------- -------|

B|2----------------------|2----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|2----------------------|2----------------------|

A|0----------------------|0----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|5-------5-------5------|5---------------5------|

G|6-------6-------6------|6---------------6------|

D|7-------7-------7------|7-------9--------------|

A|0----------------------|0----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

D

e|2------ ------- -------|2------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

The magical

e|------- ------- -------|5------ ------- -------|

B|------------7----------|7-----------7----------|

G|7-----------7----------|------------7----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

D7

e|2------ ------- -------|2------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|3----------------------|3----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

mystery tour is

e|------- ------- -------|5------ ------- -------|

B|------------7----------|7-----------7----------|

G|5-----------5----------|------------5----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

G

e|3------ ------- -------|3------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|0----------------------|0----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|2----------------------|2----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

dying to take you away

e|------- ------- -------|7------ ------- -------|

B|------------8----------|8-----------8----------|

G|7-----------7----------|------------7----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

Gm

e|3------ ------- -------|3------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|0----------------------|0----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|1----------------------|1----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|6------ ------- -------|

B|------------6----------|6-----------6----------|

G|7-----------7----------|------------7----------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

D

e|2------ ------- -------|2------ ------- -------|

B|3----------------------|3----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|0----------------------|0----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

dying to take you away

e|5------ ------- -------|------- ------- -------|

B|7-----------7----------|-----------------------|

G|7-----------7----------|7----------------------|

D|0----------------------|0----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

A

e|0------ ------- -------|0------ ------- -------|

B|2----------------------|2----------------------|

G|2----------------------|2----------------------|

D|2----------------------|2----------------------|

A|0----------------------|0----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

take you today

e|0------ ------- -------|------- ------- -------|

B|2-----------2----------|-----------------------|

G|2-----------2----------|2----------------------|

D|-----------------------|2----------------------|

A|0----------------------|0----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

D

e|2------ ------- -------|------- ------- -------|

B|3----------------------|-----------------------|

G|2----------------------|-----------------------|

D|0----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|5------ ------- -------|------- ------- -------|

B|7----------------------|-----------------------|

G|7----------------------|-----------------------|

D|0----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|-----------------------|-----------------------|

G|-----------------------|-----------------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|0-------0-------0------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|-----------------------|-----------------------|

G|-----------------------|-----------------------|

D|0----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- 12-----|------- ------- -------|

B|----13--15-------------|--------13-------------|

G|14--------------12-----|14--------------14-----|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- 10----- -------|

B|--------------------13-|12---------------------|

G|----------------14-----|----------------12-----|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|10------12------13-----|--------10-------------|

G|-----------------------|10--------------9------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|----------------8------|--------10-------------|

G|10---------------------|9----------------------|

D|---------12------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|-----------------------|-----------------------|

G|-----------------------|------------10--12-----|

D|-----------------------|10---------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|----------------10-----|--------12-------------|

G|-----------------9-----|-----------------------|

D|9----------------------|--------12-------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- -------|

B|------------8----------|-----------------------|

G|9----------------------|-----------------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|10----- ------- 12-----|

B|13---------------------|-----------------------|

G|-----------------------|-----------------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

e|------- ------- -------|------- ------- ----10-|

B|10---------------------|12------13-------------|

G|-----------------------|10------12-------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

......................Fade.....................

e|------- ------- -------|------- ------- 12-----|

B|------------8----------|-----------------------|

G|9----------------------|-----------------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

...............................................

e|10----- ------- -------|------- ------- -------|

B|-----------------------|-----------------------|

G|-----------------------|-----------------------|

D|-----------------------|-----------------------|

A|-----------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|

.......................

B Bend

R Release

/ slide up

\ slide down

H hammer-on

P pull-off

~ vibrato

+ harmonic

x Mute note

. - play note like a dot in standard notation

^ - ties two notes together

(. Pause