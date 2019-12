Tabs: Dream Theater "About to Crash"

USER-SUBMITTED TAB

Artist: Dream Theater

Song: "About to Crash"

Album: Six Degrees of Inner Turbulence

Intro

Q=160

4/4

Gtr I

PM PM PM ~~~

Q Q Q E a E +E E E E E E E E

|------------------|---------------------|

|---------------10-|-(10)-10-------------|

|-------9\----9h11-|-(11)--9---9S7---7S9-|

|-------9\---------|-----------9S7---7S9-|

|------------------|---------------------|

|-0--0------0------|---------0-----0-----|

~~~~~ PM

+Q Q Q E E +E E +E E E E Q

|----------------0-|-(0)-0-(0)-0-0-------|

|---------------/9-|-(9)-7-(7)-5-5S7S3---|

|-(9)-----9\-------|---------------------|

|-(9)-----9\-------|---------------------|

|------------------|---------------------|

|------0------0----|---------------------|

PM PM PM

Q Q Q E a E +E E E E E E E E

|------------------|---------------------|

|---------------10-|-(10)-10-------------|

|-------9\----9h11-|-(11)--9---9S7-------|

|-------9\---------|-----------9S7-------|

|------------------|-----------------5s7-|

|-0--0------0------|---------0-----0-----|

~~~

|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|

Q Q Q E E +E E +E S S S S S S S S S S S S S S

|-----------------|----------------------------------------|

|-----------------|-----------7p5p0------------------------|

|---------9\----7-|-(7)-6-(6)-------9p7p0------------------|

|---------9\----7-|-(7)-7-(7)-------------9p7p0------------|

|-[7]-------------|-----------------------------9p7p0------|

|------0------0---|-----------------------------------9p7--|

PM PM PM ~

Q Q Q E a E +E E E E E E E E

|------------------|---------------------|

|---------------10-|-(10)-10-------------|

|-------9\----9h11-|-(11)--9---9S7---7S9-|

|-------9\---------|-----------9S7---7S9-|

|------------------|---------------------|

|-0--0------0------|---------0-----0-----|

PM PM

Q Q Q E E +E E E E E E E E

|-----------------|----------------------|

|-[9]-------------|----------------------|

|---------9\----7-|-(7)s6s4---13s11-9s11-|

|---------9\----x-|------------x----x----|

|---------------5-|-(5)s4s2---11s=9-7s=9-|

|------0------0---|---------0------------|

PM PM

Q Q Q E a E +E E +E E E E E E

|---------------0-|-(0)--5-(5)----10s=12--14s=12-|

|-------------5s7-|-(7)--5-(5)-----x-------x-----|

|-------9\--------|----------------7s==9--11s==9-|

|-------9\--------|------------------------------|

|-----------------|------------------------------|

|-0--0------0-----|-------------0----------------|

Q Q Q E S S S S S S S S S S S S S S S S E

|--------------12p0-|--------14p0------19p0------22p0-19p0-24\-|

|-12----------------|-[10]p0------12p0------17p0---------------|

|--------9\---------|------------------------------------------|

|--------9\---------|------------------------------------------|

|-------------------|------------------------------------------|

|-----0-------------|------------------------------------------|

7/4 15/8

Q Q Q. Q Q Q. 3x E E E E E E E E E E E E E E E

||-------------------------||--------------------------------|

||o-------0----------0----o||--------------------------------|

||--------4----------4-----||--------------------------------|

||-------------------------||--------------------------------|

||o-2--2-------2--2-------o||-------------2-3-2-3-5-3-2------|

||-------------------------||-3-2-3-5-3-5---------------3-2--|

4/4

PM PM PM ~~~

Q Q Q E a E +E E E E E E E E

|------------------|---------------------|

|---------------10-|-(10)-10-------------|

|-------9\----9h11-|-(11)--9---9S7---7S9-|

|-------9\---------|-----------9S7---7S9-|

|------------------|---------------------|

|-0--0------0------|---------0-----0-----|

~~~ PM PM

Q Q Q E a E +E E +E E E E Q

|-----------------|--------------------|

|-----------------|--------------------|

|-9-----9\----7s9-|-(9)-7-(7)---7---6--|

|-9-----9\----7s9-|-(9)-7-(7)---7---7--|

|-----------7-----|-----------0--------|

|----0------------|--------------------|

PM PM PM ~ PM--------------|

Q Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E S S E S S E E E S S E

|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|

|-------------10-|-(10)-10-------------|---------------|-----------------------|

|-------9\-----9-|--(9)--9---9S7---7S9-|-9-----9\----6-|-7-6-------------------|

|-------9\-----7h|===9---7---9S7---7S9-|-9-----9\------|-----9-7-6-------------|

|----------------|---------------7-----|---------------|-----------9-5-7-------|

|-0--0------0----|---------0-----------|----0------0---|-----------------9-7-5-|

Verses 1 & 2

PM PM PM ~~~

Q Q Q E a E +E E E E E E E E

||-------------------|---------------------|

||o---------------10-|-(10)-10-------------|

||--------9\----9h11-|-(11)--9---9S7---7S9-|

||--------9\---------|-----------9S7---7S9-|

||o------------------|---------------------|

||--0--0------0------|---------0-----0-----|

~~~ PM PM

Q Q Q E a E +E E +E E E E Q 4x

|-----------------|---------------------||

|-----------------|--------------------o||

|-9-----9\----7s9-|-(9)-7-(7)---7---6---||

|-9-----9\----7s9-|-(9)-7-(7)---7---7---||

|-----------7-----|-----------0--------o||

|----0------------|---------------------||

Chorus

Q E E +E E Q +Q H. Q E E +E E Q +Q H.

|--------------0--|-(0)----------|--------------0--|-(0)--------|

|-----------------|------0-------|-----------------|------0-----|

|----1------------|--------------|------4-(4)------|------------|

|------2-(2)-2----|--------------|----2-------2----|------------|

|-0---------------|--------------|-4---------------|------------|

|-----------------|--------------|-----------------|------------|

Q. E H Q. E +H Q. E +H Q. E H

|-------------|---------------|------2-(2)----|--------3----|

|-------------|------0-(0)----|------0-(0)----|--------0----|

|-------------|---------------|---------------|------0------|

|-4----4------|-2-------------|---------------|-------------|

|-2------2----|-0-------------|---------------|-------------|

|-------------|---------------|-2-------------|-3-----------|

Q E E Q E E Q E E Q E E W

|---------------|------2--------|----------|

|---------------|----3----------|----------|

|------0------2-|----2--------4-|----------|

|----2------4---|-----------2---|-4--------|

|---------------|--------0------|-2--------|

|-0------2------|-3-------------|----------|

|--3--| |--3--| |--3--| |--3--|

E E E E E E E E E E E E

|--------------------------------------|

|--------------------------------------|

|----------11----14----------13----16--|

|----12-------12-------14-------14-----|

|-------12----------------14-----------|

|-10----------------12-----------------|

Q E E +E E Q +Q H. Q E E +E E Q +Q H.

|--------------0--|-(0)----------|--------------0--|-(0)--------|

|-----------------|------0-------|-----------------|------0-----|

|----1------------|--------------|------4-(4)------|------------|

|------2-(2)-2----|--------------|----2-------2----|------------|

|-0---------------|--------------|-4---------------|------------|

|-----------------|--------------|-----------------|------------|

Q E E +H E E E E +H W Q E E +H

|---------------|----------------|----------|----------------|

|-----0---------|-------0-(0)----|----------|-------0-(0)----|

|---------------|-----4----------|----------|-----0----------|

|-4-------------|---2------------|-4--------|----------------|

|-2-----2-(2)---|-0--------------|-5--------|----------------|

|---------------|----------------|-2--------|-3--------------|

Out-Chorus Bridge

6/8

PM----------|

Q E Q E Q E Q E Q. Q. 8x E S S E E E E 8x

|-----------|-----------||-------------||-||------------------||

|-----------|-----------||o------0----o||-||o----------------o||

|-----------|-----------||-------4-----||-||------------------||

|-----------|-----------||-------------||-||------------------||

|-----------|-----------||o-2---------o||-||o-2-2-2-2-2-2-2--o||

|-0--0-2--2-|-3--3-5--5-||-------------||-||------------------||

Interlude

|-3--| |-3-|

E S S S E E E E E E E E E E E S S S E E E E E E E E E E

||--------------------|-------------|-----------------|--------------||

||o-10-9h10p9-0-5-7S9-|-7-0-5-0-3-0-|-7-5h7p5-0-3-5S7-|-5-0-3-0-2-0-o||

||--------------------|-------------|-----------------|--------------||

||--------------------|-------------|-----------------|--------------||

||o-------------------|-------------|-----------------|-------------o||

||--------------------|-------------|-----------------|--------------||

Gtr I

|--3--|

E S S S E E E E E E E E E E

||-------------------------|---------------|

||o-10--9h10p=9-0--5--7S=9-|--7-0--5-0-3-0-|

||-------------------------|---------------|

||-------------------------|---------------|

||o------------------------|---------------|

||-------------------------|---------------|

|

| Gtr II

| |--3--|

| E S S S E E E E E E E E E E

||-------------------------|---------------|

||o-15-14h15p14-0-10-12S14-|-12-0-10-0-9-0-|

||-------------------------|---------------|

||-------------------------|---------------|

||o------------------------|---------------|

||-------------------------|---------------|

|--3--|

E S S S E E E E E E E E E E

|----------------------|--------------||

|--7--5h=7p=5-0-3-5S=7-|-5-0-3-0-2-0-o||

|----------------------|--------------||

|----------------------|--------------||

|----------------------|-------------o||

|----------------------|--------------||

|

| |--3--|

| E S S S E E E E E E E E E E

|----------------------|--------------||

|-12-10h12p10-0-7-9S10-|-9-0-7-0-5-0-o||

|----------------------|--------------||

|----------------------|--------------||

|----------------------|-------------o||

|----------------------|--------------||

Outro

PM--|

S S S S S S E E E 16x E E E E E E

||---------------------||-||--------------|

||o-------------------o||-||o-------------|

||---------------------||-||--------------|

||---------------------||-||--------5-7-5-|

||o-7-7-7-7-7-7-------o||-||o-----7-------|

||--0-0-0-0-0-0-0-0-0--||-||--0-7---------|

PM

+E E E Q. +E E E E E E E E E E E E

|--------------|---------------|-------------|

|--------------|---------------|-------------|

|--------------|-----7-4-5-4---|-------------|

|-(5)-4--------|-------------5-|-7-4-------4-|

|-------5-7----|-(7)-----------|-----5---5---|

|--------------|---------------|-------7-----|

PM--|

E E E E E E +E E E Q. +E E E E E E E E E S S S S S S

|-------------|---------------|---------------|-----7-----------------||

|-------------|---------------|---------------|-/10---10-8p7---------o||

|-------------|---------------|-----7-4-5-4---|--------------9p7------||

|-------5-7-5-|-(5)-4---[4]---|-(4)---------5-|------------------9p7--||

|-----7-------|-------7-------|---------------|----------------------o||

|-0-7---------|---------------|---------------|-----------------------||

PM--------------------------------------------------|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-5-5-5-------|-3-3-3-------|-------2-----|

|-0-0-0-5-5-5-|-------3-3-3-|-------2-2-2-|-3-3-3---3-2-|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|-------------|-------------|-------------|-------------||

|-------------|-------------|-------------|-------------||

|-------------|-------------|-------------|-------------||

|-------------|-------------|-------------|-------5-----||

|-------------|-5-5-5-------|-------------|---2-5---5-2-||

|-0-0-0-5-5-5-|-------4-4-4-|-5-5-5-2-2-2-|-3-----------||

PM--------------------------------------------|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|

|-------------|-------------|-------------|---------6-5-|

|-------5-5-5-|-------3-3-3-|-------2-2-2-|-3-2-3-6-----|

|-4-4-4-------|-3-3-3-------|-1-1-1-------|-------------|

PM------------------------------------------------------| ~~~~~~~

S S S S S S E E E S S S S S S E E E S S S S S S E E E E E E +Q.

|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|-------------------|-------------------|-------------------|-8-7-[5]-(5)---|

|-------------9-9-9-|-------------6-6-6-|-------------5-5-5-|---------------|

|-8-8-8-8-8-8-------|-6-6-6-6-6-6-------|-5-5-5-5-5-5-------|---------------|

|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

PM----------------------|

E E E E E E E E E E E E 3x H. H.

||--------------|--------------||---------|-------|

||o-------------|-------------o||---------|-------|

||--------------|--------------||---------|-------|

||--------------|--------------||---------|-------|

||o-3-3-3---3---|-3---3---3-3-o||---------|-------|

||--------------|--------------||-2-------|-1-----|

PM--| PM| PM--|

E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E Q.

|------------|------------|------------|------------|

|------------|------------|------------|------------|

|------------|------------|------------|------------|

|------------|------------|------------|------------|

|-------5----|-------3----|-------2----|---3-2-3----|

|-4-4-4------|---3-3------|-1-1-1------|------------|

PM--------| PM| PM--------|

S S S S S S E Q E E E E Q S S S S S S E Q E S S E E S S E

|------------------|------------|------------------|------------------||

|------------------|------------|------------------|------------------||

|------------------|------------|------------------|------------------||

|-------------9----|-------6----|-------------5----|-3----------------||

|-8-8-8-8-8-8------|---6-6------|-5-5-5-5-5-5------|---6-5-3-2--------||

|------------------|------------|------------------|-----------4-3-1--||

Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.

|------------|-------------|-------------|-------|

|------------|-------------|-------------|-------|

|-8----\4----|-3----/11----|-\8----\4----|-3-----|

|------------|-------------|-------------|-------|

|------------|-------------|-------------|-------|

|------------|-------------|-------------|-------|

~~~

Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.

|-------------|-------------|-------------|--------|

|-------------|------\10----|-------------|--------|

|-/8----\4----|-3-----------|-11----\8----|-10-----|

|-------------|-------------|-------------|--------|

|-------------|-------------|-------------|--------|

|-------------|-------------|-------------|--------|

Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.

|------------|-------------|-------------|---------|

|------------|-------------|-------------|---------|

|-8----\4----|-3----/11----|-\8----\4----|-3tr4----|

|------------|-------------|-------------|---------|

|------------|-------------|-------------|---------|

|------------|-------------|-------------|---------|

~~~~

Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.

|-------------|-------------|-------------|---------|

|-------------|------\10----|-------------|---------|

|-/8----\4----|-3-----------|-11----\8----|-[10]----|

|-------------|-------------|-------------|---------|

|-------------|-------------|-------------|---------|

|-------------|-------------|-------------|---------|

H. H. H. H.

|---------|---------|---------|-------|

|---------|---------|---------|-------|

|---------|---------|---------|-------|

|---------|---------|---------|-------|

|---------|---------|-2-------|-1-----|

|-4-------|-3-------|---------|-------|

H.=H

9/8

H. H. H. Q. Q. Q.

|---------|---------|---------|----------------*|

|---------|---------|---------|----------------*|

|---------|---------|---------|----------------*|

|---------|---------|---------|----------------*|

|-5-------|-4-------|-3-------|-2--------------*|

|---------|---------|---------|------4----3----*|